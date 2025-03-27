Деяким українцям можуть змінити розмір субсидій: кого торкнеться перерахунок

Розмір житлової субсидії переглядають, якщо доходи зменшились чи збільшились на понад 50%.

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Перерахунок субсидій / колаж: Главред, фото: УНІАН

Ключові тези:

В Україні переглянуть розмір субсидій для населення

Такий перерахунок проводиться автоматично

Розмір субсидії може збільшитися або зменшиться, залежно від доходів

В Україні розміри призначених субсидій переглядаються двічі на рік - у березні та серпні. Вони залежать від доходу. Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України (ПФУ).

Зазначається, що у березні та серпні розмір призначеної житлової субсидії переглядається для домогосподарств, у яких середньомісячний сукупний дохід зменшився або збільшився на понад 50%.

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Крім того, такий перерахунок проводиться автоматично, без звернення громадян.

При перерахунку виплат з березня 2025 року середньомісячний сукупний дохід враховують за III і IV квартал 2024 року , який порівнюють з доходами за I і II квартали 2024 року (саме за цей період було враховано дохід під час розрахунку житлової субсидії на опалювальний сезон).

Якщо в результаті співставлення встановлено, що доходи змінились на понад 50% в більшу чи меншу сторону, розмір житлової субсидії переглядається.

"Таким чином, у домогосподарств, у яких доходи зменшились чи збільшились на понад 50%, з березня розмір житлової субсидії зміниться: або збільшиться, або зменшиться", - йдеться в повідомленні.

Виплати українцям - що відомо

Як повідомляв Главред, в Міністерстві соціальної політики України заявили, що українські сім'ї з дітьми можуть скористатися послугою "Муніципальна няня". Орієнтовний розмір відшкодування послуги няні на місяць складає 8 тисяч гривень.

Деякі українські пенсіонери з квітня 2025 року можуть розраховувати на щомісячну доплату в розмірі 944 гривень. Йдеться про таких, які потребують постійного догляду.

Крім того, заступниця міністра соціальної політики України Дарія Марчак заявила, що пенсіонери, які ще продовжують працювати, можуть розраховувати на підвищення щомісячних виплат.

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Пенсійний фонд України (ПФУ) Пенсійний фонд України - центральний орган виконавчої влади, який здійснює управління соціальною системою загального обов'язкового державного пенсійного страхування; проводить збір, акумуляцію та облік страхових внесків; призначає пенсії і готує документи щодо їх виплати; забезпечує своєчасне та в повному обсязі фінансування і виплату пенсій, соціальних виплат, що здійснюються відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; забезпечує виплату пенсій і соціальних виплат, здійснюваних відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України.

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