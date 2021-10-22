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Зниження пенсійного віку на 5-10 років: у Мін'юсті пояснили, кого з українців торкнеться

22 жовтня 2021, 10:12

Зокрема, кажуть чиновники Мін'юсту, певна категорія людей має право вийти на пенсію на п'ять -десять років раніше - залежно від періоду роботи.

Гроші, пенсія
У Мін'юсті пояснили, кого з українців торкнеться зниження пенсійного віку / УНІАН

Ліквідатори аварії на Чорнобильській атомній електростанції отримають право вийти на пенсію трохи раніше, ніж інші пенсіонери. Про це заявили представники Міністерства юстиції. Повідомляється, що людям, які працювали або проживали на територіях радіоактивного забруднення, пенсії надаються зі зменшенням пенсійного віку, встановленого для отримання державних пенсій. Такий стан речей передбачено статтею 55 Закону України "Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".

Зокрема, учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС мають право вийти на пенсію на 5-10 років раніше, залежно від періоду роботи на території зони відчуження:

  • на 10 років - якщо вони працювали в зоні відчуження з моменту аварії до 1 липня 1986 року незалежно від кількості робочих днів, з липня 1986 року по 31 грудня 1986 року - не менше 5 календарних днів;
  • на 8 років - якщо вони працювали в 1987 році в зоні відчуження не менше 14 календарних днів;
  • на 5 років — якщо вони працювали з 1 липня 1986 року по 31 грудня 1986 року в зоні відчуження від 1 до 5 календарних днів, в 1987 році - від 10 до 14 календарних днів, в 1988 році - не менше 30 календарних днів, на діючих пунктах санітарної обробки населення і дезактивації техніки або на їх будівництві — не менше двох календарних тижнів в 1986 році.

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Нагадаємо, з 1 червня 2021 року право на підвищення пенсії отримали працюючі пенсіонери, яким виплати були призначені до Квітня 2019 року.

Як повідомлялося, в Україні скасували примусове переведення пенсій на картки з 1 вересня. В Україні відклали обов'язкове переведення виплат пенсії.

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