Третя платіжка за газ вже на підході: за що ще українцям доведеться платити

Частині українців додадуть до рахунків плату за внутрішньобудинковий газопровід.

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Хто і коли отримає третю платіжку за газ / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Коротко:

У травні з’явиться нова платіжка за обслуговування газових мереж

Сума залежатиме від стану будинку й розподілятиметься між мешканцями

Рахунки виставлятимуть раз на 3 або 5 років

З травня 2025 року мешканці багатоквартирних будинків в Україні отримають новий платіж у межах комунальних витрат — за технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж. Про це повідомляє ТОВ "Газорозподільні мережі України".

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Що це означає для людей

Йдеться не про зміну тарифу на газ, а про окрему послугу, яка раніше не оплачувалася споживачами окремо. Як зазначають у компанії, ця "третя платіжка" не буде щомісячною — рахунки виставлятимуть раз на кілька років, залежно від віку будинку:

якщо газовим мережам понад 25 років — раз на три роки

якщо менше 25 років — раз на п’ять років

"Газорозподільні мережі України" вже опублікували орієнтовні тарифи для різних будинків на своїх сайтах, тож мешканці можуть ознайомитися з попередніми розрахунками.

Скільки коштує техобслуговування газових мереж

Сума нараховується індивідуально для кожного будинку — з урахуванням довжини труб, кількості з’єднань і кранів, а також кількості мешканців. У середньому, за оцінками, сума становитиме від 100 до 1 000 гривень на одну квартиру.

Це означає, що травнева комунальна платіжка для багатьох українських родин зросте на кількасот гривень, а в окремих випадках — і до тисячі.

Чи зміниться ціна газ

Водночас, ціна самого газу залишиться стабільною. Для більшості споживачів, які отримують паливо від ГК "Нафтогаз України", тариф складе 7,96 грн за кубометр. У інших постачальників ціна коливається від 7,70 до 9 гривень за куб.

Оплата комунальних послуг в Україні - що відомо

Як раніше повідомляв Главред, у Міненерго чітко відповіли, чи зростуть тарифи на комунальні послуги. Структура закликала не поширювати неправдиві заяви щодо тарифів і не вводити в оману українців.

Водночас, Міністерство енергетики оголосило про зниження тарифу на електроенергію. Рішення вже затверджено Кабінетом Міністрів України.

Також в одному з українських міст планують підвищити вартість води приблизно на 8%. Основна причина – зростання цін на електрику та інші необхідні ресурси.

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Що таке Газорозподільні мережі України? ТОВ "Газорозподільні мережі України" — українське газорозподільне підприємство, що входить до Групи Нафтогаз, пише Вікіпедія. Засновником товариства є дочірня компанія "Газ України" НАК "Нафтогаз України". До структури ТОВ "Газорозподільні мережі України" входять головний офіс у Києві та Вінницька, Волинська, Дніпровська, Дніпропетровська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Криворізька, Кропивницька, Львівська, Миколаївська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Харківська міська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська філії.

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