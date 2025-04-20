Третя платіжка за газ вже на підході: за що ще українцям доведеться платити

Коротко:
- У травні з’явиться нова платіжка за обслуговування газових мереж
- Сума залежатиме від стану будинку й розподілятиметься між мешканцями
- Рахунки виставлятимуть раз на 3 або 5 років
З травня 2025 року мешканці багатоквартирних будинків в Україні отримають новий платіж у межах комунальних витрат — за технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж. Про це повідомляє ТОВ "Газорозподільні мережі України".
Що це означає для людей
Йдеться не про зміну тарифу на газ, а про окрему послугу, яка раніше не оплачувалася споживачами окремо. Як зазначають у компанії, ця "третя платіжка" не буде щомісячною — рахунки виставлятимуть раз на кілька років, залежно від віку будинку:
- якщо газовим мережам понад 25 років — раз на три роки
- якщо менше 25 років — раз на п’ять років
"Газорозподільні мережі України" вже опублікували орієнтовні тарифи для різних будинків на своїх сайтах, тож мешканці можуть ознайомитися з попередніми розрахунками.
Скільки коштує техобслуговування газових мереж
Сума нараховується індивідуально для кожного будинку — з урахуванням довжини труб, кількості з’єднань і кранів, а також кількості мешканців. У середньому, за оцінками, сума становитиме від 100 до 1 000 гривень на одну квартиру.
Це означає, що травнева комунальна платіжка для багатьох українських родин зросте на кількасот гривень, а в окремих випадках — і до тисячі.
Чи зміниться ціна газ
Водночас, ціна самого газу залишиться стабільною. Для більшості споживачів, які отримують паливо від ГК "Нафтогаз України", тариф складе 7,96 грн за кубометр. У інших постачальників ціна коливається від 7,70 до 9 гривень за куб.
Оплата комунальних послуг в Україні - що відомо
Як раніше повідомляв Главред, у Міненерго чітко відповіли, чи зростуть тарифи на комунальні послуги. Структура закликала не поширювати неправдиві заяви щодо тарифів і не вводити в оману українців.
Водночас, Міністерство енергетики оголосило про зниження тарифу на електроенергію. Рішення вже затверджено Кабінетом Міністрів України.
Також в одному з українських міст планують підвищити вартість води приблизно на 8%. Основна причина – зростання цін на електрику та інші необхідні ресурси.
Читайте також:
- В Україні помітно подорожчала комуналка: яка послуга найсильніше
- Субсидії на комуналку на стоп: кого з українців позбавлять пільг
- Вже з 1 жовтня: кому нараховуватимуть субсидію на комуналку по-новому
Що таке Газорозподільні мережі України?
ТОВ "Газорозподільні мережі України" — українське газорозподільне підприємство, що входить до Групи Нафтогаз, пише Вікіпедія.
Засновником товариства є дочірня компанія "Газ України" НАК "Нафтогаз України". До структури ТОВ "Газорозподільні мережі України" входять головний офіс у Києві та Вінницька, Волинська, Дніпровська, Дніпропетровська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Криворізька, Кропивницька, Львівська, Миколаївська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Харківська міська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська філії.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред