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Новий зліт комунальних тарифів: подорожчає опалення, газ і електрика

7 грудня 2021, 15:29

Українцям за гарячу воду та опалення доведеться платити більше.

тариф, Комуналка
/ УНІАН

В Україні очікується нове зростання комунальних тарифів. Вже у 2022 році ціни на послуги ЖКГ істотно збільшаться.

Газ до грудня 2022-го подорожчає на 20%, йдеться в опублікованому консенсус-прогнозі Міністерства економіки.

Українцям за гарячу воду та опалення доведеться платити на 16% більше, а електроенергія подорожчає на 17,5%.

Перевезення залізничним транспортом стануть дорожчими на 13,5%.

Зростання тарифів на газ у 2023 році - на 7,5%.

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Гаряча вода, опалення та електрика стануть дорожчими на 10%, прогнозують у Мінекономіки.

У 2024–му блакитне паливо підніметься в ціні на 10%, гаряча вода та опалення – на 7,5%, а електроенергія - на 5%.

читайте такожВ Україні скасували пільговий тариф на електроенергію: кому не пощастило

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Раніше повідомлялося про те, що в жовтні і листопаді 2021 року газопостачальна компанія Нафтогаз України буде постачати природний газ побутовим споживачам за новою ціною.

Згідно з рішенням, Кабінет міністрів зобов'язав переможця конкурсу на постачальника "останньої надії" (Нафтогаз України) зрівняти ціни ПОН з поточними цінами НАК на газ для населення і бюджетників.

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