Податок на "город" зобов'яжуть платити не всіх українців

Податок на землю / УНІАН, pixabay

В Україні з 1 січня 2022 року набудуть законної сили зміни до Податкового кодексу. Як відомо, українці повинні сплачувати за земельний пай мінімальне податкове зобов'язання, але є винятки.

Про це йдеться в законопроєкті "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень".

З тексту документа випливає, що від податку звільняються такі категорії осіб:

власники земельних ділянок, які використовують землю для власних потреб;

українці, які реалізують сільгосппродукцію зі свого паю та сплачують необхідні податки на дохід;

власники дач та прибудинкових ділянок площею до 50 соток;

власники земельних паїв, розташованих в межах населеного пункту, дачного або садового кооперативу;

власники ділянок, які були приватизовані в кооперативах в зоні відчуження.

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Раніше повідомлялося про те, що в Україні вводяться нові законодавчі правила, які істотно змінюють розмір акцизної ставки на алкогольні напої, а також саму систему її розрахунку. У зв'язку з цим варто чекати істотного зростання цін на алкогольні напої.

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