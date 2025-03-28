Гасити кредити стане простіше: в Україні запровадять нові умови для фермерів

Для бізнесу з ТОТ запровадять тимчасову заборону на примусове стягнення боргів за кредитами.

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ВР схвалила пом'якшення кредитних умов для фермерів / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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В Україні пом’якшили умови кредитування для фермерів з майном в окупації

Документ підтримали 273 народні депутати

Верховна Рада України підтримала пом'якшення умов кредитування для фермерів, чиє майно залишилось в окупації. Відповідне рішення підтримали 273 депутати. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко у своєму Telegram.

Він пояснив, що з початком війни чимало фермерів були змушені евакуюватися з окупованих територій, залишивши свої ресурси, але з них досі вимагають сплату кредитів за це майно.

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"Вони не зрадили Україну, але тепер мають платити за те, чого навіть не мають. Виплатити ці кредити вони не мають змоги. Бо їх майно і бізнес залишився в окупації. Вони не мають до нього доступу", – написав Гончаренко.

Відповідно до законопроєкту, на період воєнного стану забороняється примусово стягувати борги з людей, чиє заставне майно залишилось в окупації або на території активних бойових дій. Те саме стосується й об’єктів лізингу.

Також фермерам продовжують термін дії кредиту та договорів, укладених для забезпечення виконання зобов'язань на строк призупинення нарахування та сплати відповідного грошового зобов'язання.

У повідомленні також йдеться, що під час призупинення виплати кредиту процес примусового стягнення боргів буде зупинений.

Допомога українцям - останні новини

Нагадаємо, міністерка соціальної політики Оксана Жолнович повідомила, що вихованці інтернатів в Україні зможуть отримати від держави допомогу у вигляді сплати першого внеску за власне житло. За її словами, такий крок сприятиме формуванню соціальної відповідальності та фінансової грамотності.

Як писав Главред, у березні 2025 року українці матимуть можливість подати заявку на фінансову підтримку від Благодійної організації "СОС Дитячі містечка України". Ця ініціатива реалізується в межах проєкту "Соціально-економічне зміцнення вразливих українських сімей", спрямованого на підтримку підприємництва.

Крім того, українці, які безкоштовно розмістили в себе внутрішньо переміщених осіб, можуть оформити допомогу від держави за програмою "Прихисток". Громадяни зможуть покривати витрати на житлово-комунальні послуги виплатою розміром у 450 гривень за кожну розміщену людину. Її надаватимуть щомісячно протягом 6 місяців, але потім вона автоматично продовжується на такий же термін.

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Хто такий Олексій Гончаренко? Олексій Гончаренко - український політичний та громадський діяч, депутат Верховної Ради України VIII й IX скл., член фракції Європейська Солідарність, член української делегації у ПАРЄ, президент Комітету ПАРЄ з міграції, біженців та переміщених осіб. У серпні -листопаді 2014 - голова Одеської обласної ради, депутат Одеської міської ради V й VI скл. (2006—2014), заступник голови Одеської міськради. У 2005-2014 роках - член Партії регіонів, прибічник надання російській мові статусу державної в Україні.

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