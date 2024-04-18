Фінмоніторинг заблокував рахунки VBet та Pin-UP на понад 2,8 млрд грн - ЗМІ

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Фото: УНІАН

Фінансовий моніторинг заблокував на 30 днів рахунки операторів грального бізнесу VBet та Pin-UP, на яких знаходиться 2,860 млрд гривень. Про це розповів журналіст Євген Плінський у дописі у Telegram, пише УНН.

За його словами, заблоковані 570 млн гривень VBet та 2,290 млрд гривень Pin-UP.

Блокування відбулось на підставі ч.3 статті 23 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму".

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Плінський зауважив, що блокування рахунків означає, що ці оператори ринку підозрюються правоохоронцями або в фінансових махінаціях, або у зв’язках з країною-агресором. Але враховуючи наявну інформацію, то скоріш за все мова йде про обидві складові, вважає він.

Журналіст пояснює, що блокування фінмоніторингу – це такий собі запобіжник для унеможливлення виведення коштів з рахунків в умовах, коли фігуранти вже знають про плани слідства, а судового арешту в межах кримінальних справ ще немає.

"Це "золота година" для слідчих швидко бігти в суд та арештовувати кошти", - розказав Плінський.

Стосовно можливого арешту, то, за його словами, враховуючи реалії в Україні, складність справи та фінансові можливості операторів грального ринку, може бути все що завгодно, "тому сценарій "порішали" поки не виключений".

"На ранок сьогоднішнього дня питання знаходиться на рівні Офісу ГПУ де найближчим часом мають прийняти рішення про звернення в суд та арешт. Ну або не прийняти таке рішення, що буде означати можливість вивести кошти з країни зазначеними структурами, після чого фінмон буде виглядати крайнім, а до Офісу ГПУ та слідчих буде багато запитань", - резюмував журналіст.

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