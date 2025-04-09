Українцям перерахували субсидії: хто отримає менші рахунки за комунальні послуги

Житлові субсидії перерахували не всім.

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Українцям перерахували субсидії / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНІАН

У матеріалі ви дізнаєтеся:

Кому перерахували субсидію

Де перевірити оновлений розмір субсидії

Українцям в березні, чиї доходи зменшилися або збільшилися більш як на 50%, перерахували житлові субсидії. Про це повідомили в Пенсійному фонді.

У матеріалі йдеться, що двічі на рік — у березні та серпні - домогосподарствам, у яких середньомісячний сукупний дохід зменшився або збільшився на понад 50 відсотків, органи Пенсійного фонду України здійснюють перерахунок розміру призначеної житлової субсидії в межах установленого строку її призначення.

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Такий перерахунок проводиться автоматично, без звернення громадян.

Тому у сімей, де доходи змінилися більше ніж на 50%, з березня розмір житлової субсидії став або більшим, або меншим.

Де перевірити оновлений розмір субсидії?

Ознайомитись з інформацією про оновлений розмір субсидії можливо в особистому кабінеті на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Спершу потрібно зайти на портал Фонду. Далі варто авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) або Дія.Підпис, або ID.GOV.UA. Увійдіть в особистий кабінет.

Коли ви ввійдете в особистий кабінет, то оберіть рубрику "Моя субсидія", зайдіть в неї та ознайомтесь із розміром оновленої виплати.

5 способів зменшити плату за комунальні послуги / Інфографіка: Главред

Тарифи на комунальні послуги - новини за темою

Як писав Главред, в Україні планують скасувати оплату комунальних послуг. Зокрема, нововведення можуть стосуватися тих, чиї домівки були знищені або суттєво пошкоджені внаслідок бойових дій. Відповідний законопроєкт зареєстрували у Верховній Раді.

Нещодавно заступник директора Асоціації енергетичних і природних ресурсів України Андрій Закревський заявив, що українцям у 2025 році варто очікувати підвищення цін на електроенергію та природній газ.

Проте пізніше в Міністерстві енергетики повідомили, що в Україні найближчим часом не планують збільшувати ціни на комунальні послуги. У пресслужбі підкреслили, що питання перегляду тарифів на електроенергію та газ зараз не стоїть на порядку денному.

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Що відомо про Пенсійний фонд Пенсійний фонд створено для реалізації державної політики з питань пенсійного забезпечення, загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що спричинили втрату працездатності. Фонд веде облік осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню, та осіб, які мають право на пільги, а також реалізує державну політику у сфері надання житлових субсидій та пільг на оплату послуг ЖКГ, йдеться на офіційному сайті ПФУ.

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