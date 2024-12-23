Стрімкий ріст цін: в Україні різко подорожчали деякі овочі та фрукти

Як в Україні за тиждень змінились ціни на продукти.

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Ціни на продукти / колаж: Главред, фото: pixabay

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В Україні продовжують зростати ціни на деякі продукти

Капуста стала найдорожчим овочем борщового набору

Водночас, знизились ціни на більшість фруктів

В Україні на тлі обмеженої пропозиції продовжують зростати ціни на деякі продукти. Зокрема, білокачанна капуста стає найдорожчим овочем борщового набору. Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Зазначається, що верхня цінова межа на капусту піднялася з 30 грн/кг до 35 грн/кг. Після незначного подорожчання минулого тижня, ціни на картоплю повернулися на попередній рівень. Овоч продавали по 20-23 грн/кг, хоча тижнем раніше ціни були в діапазоні 22-28 грн/кг.

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Водночас, верхня цінова межа солодкого перцю знизилася за тиждень зі 140 до 135 гривень, а кабачок віддавали по 115 грн/кг, хоча тижнем раніше його можна було купити по 110 грн/кг. У сегменті зелені ціни збереглися на рівні попереднього періоду.

Що стосується фруктів, то гранат подешевшав з 95-110 грн/кг до 90-100 грн/кг, а хурма впала в ціні з 95-170 грн/кг до 80-150 грн/кг. При цьому лимон подорожчав і тепер оптові ціни на нього стартують від 63 грн/кг, а тижнем раніше - від 60 грн/кг.

Також падають ціни на банан. Якщо тижнем раніше його продавали по 58-62 грн/кг, то тепер по 52-60 грн/кг. Мандарини також впали в ціні з 75-140 грн/кг до 65-135 грн/кг, але апельсин знову подорожчав до 68-130 грн/кг з 65-125 грн/кг.

Вартість новорічного столу / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - останні новини України

Нагадаємо, як повідомляв Главред, на внутрішньому ринку підвищились ціни на тепличні помідори. В середньому ціни зросли на 20%.

Також відомо, що на українському ринку наразі досить обмежена пропозиція білокачанної капусти високої якості. Через це відпускні ціни продовжують різко зростати.

Крім того, аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка заявив, що за рік в Україні значно подорожчали цитрусові. Тільки апельсини додали в ціні 15-20%.

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