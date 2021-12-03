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Ціна на огірки в Україні злетіла до 50 грн/кг: українців попередили про новий удар по кишенях

3 грудня 2021, 22:46

На початку грудня вартість огірків в країні на 31% вище, ніж за той же період минулого року.

огірок
Кілограм огірків в Україні в середньому коштує 48-55 гривень за кілограм / Фото pixabay

Стрімке зростання цін на огірок в Україні триває. Вартість кілограма популярного в народі овоча вже становить 48-55 гривень. Огірки подорожчали через їх нестабільні постачання на територію країни в умовах підвищеного попиту. Причому такі ціни - далеко не межа, вартість овочу зростатиме і надалі. Нове подорожчання очікується вже наступного тижня.

Як повідомляє EastFruit, наразі фіксуються нестабільні постачання огірків з Туреччини, у той час, коли українські комбінати свою продукцію вже реалізували.

"Більшість українських комбінатів вже завершили сезон реалізації даної продукції. А постачання з зовнішнього ринку, зокрема з Туреччини, досить нестабільні", - відзначили аналітики.

Крім того, вказується, що за тиждень ціна на огірки зросла на 11%. Ще 7 днів тому за кілограм огірків потрібно було заплатити, в середньому, 32-49 гривень за, тоді як наразі 48-55 гривень

Огірки в Україні і надалі дорожчатимуть

Експерти акцентували увагу на тому, що станом на початок грудня поточного року ціна на огірки в Україні на 31% вище вартості овоча за той же період у 2020 році.

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Втім, ціни і надалі повинні зростати. Згідно з прогнозами, причиною тому, як і раніше, буде обмежена пропозиція на ринку в умовах високого попиту. Нове подорожчання очікується вже наступного тижня.

"За словами ключових гравців ринку, зростання цін в даному сегменті може помітно прискоритися вже з наступного тижня. Тому що попит продовжує стрімко зростати, а пропозиція залишається досить обмеженою" – прогнозують аналітики.читайте також"Оновлять історичні рекорди": в Україні прогнозують захмарні ціни на огірки і помідори

Підкреслюється, що імпортні огірки такі ж дорогі, як і український овоч. Ціна огірків з Туреччини 38-46 гривень за кілограм. Причиною тому є подорожчання овоча в самій турецькій республіці, яка наразі залишається фактично єдиним постачальником огірків в Україну. Також на ціну впливають і нестабільний імпорт турецьких огірків до країни.

Нагадаємо, в листопаді Україна стала закуповувати огірки у Росії. Щоправда, в обмеженій кількості. Російський овоч виявився найдешевшим серед конкурентів, оскільки там, на місцевому ринку, фіксується тенденція зниження ціни на огірки.

Ціни на продукти в Україні

Згідно з відомостями Держстату, в Україні триває тенденція до подорожчання продуктів харчування. З початку року найбільше зросли ціни на овочі, соняшникову олію та цукор. У листопаді зафіксовано зростання вартості хліба, круп і м'яса.

Як вважає голова Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук, найбільше на подорожчанні продуктів в Україні позначилося зростання цін на газ і електроенергію. Вартість продуктів може зростати і надалі через ситуацію на ринку енергоносіїв.

В Україні подешевшала картопля. У листопаді середня ціна на картоплю знизилася до 6 гривень за кілограм. Втім, вартість овоча у Києві склала 85% оптової ціни. Супермаркети не поспішали знижувати роздрібну ціну.

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