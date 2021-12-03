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Блокада подорожчання популярних продуктів: у Раді пропонують повернути держконтроль над цінами

3 грудня 2021, 16:23

Держава вже регулювала ціни на соціально значущі продукти, але влітку 2017 року контроль скасували.

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У Раді пропонують встановити граничну націнку на продаж соціально значущих продуктів / ua.depositphotos.com

Ціни на продукти в Україні, які є соціально значущими для населення – гречку, цукор, пшеничне борошно, вермішель, молоко, хліб, батон, курячі яйця, курячу тушку, негазовану мінеральну воду, соняшникову олію та вершкове масло – пропонують знову поставити під контроль держави. Йдеться про встановлення граничної торговельної надбавки не менше 5% і не більше 15% від відпускної ціни у їх виробника.

Про це йдеться в законопроекті №6374, що передбачає внесення змін до Закону про ціни і ціноутворення у частині відновлення контролю держави над цінами на соціально важливі продукти харчування. Документ зареєстровано у Верховній Раді 2 грудня.

У тексті законодавчої ініціативи пропонується встановити граничну торгову націнку на такі продукти, яка може бути не менше 5% і не більше 15% від відпускної ціни, встановленої виробником.

Ціни на які продукти пропонують регулювати державі

  • Крупа гречана
  • Цукор-пісок
  • Борошно пшеничне вищого гатунку
  • Вермішель з борошна вищого сорту пшениці
  • Молоко пастеризоване жирністю 2,5%
  • Хліб житньо-пшеничний
  • Батон з пшеничного борошна
  • Яйця курячі категорії С1
  • Тушка куряча
  • Вода мінеральна негазована
  • Масло вершкове жирністю 72,5%
  • Олія соняшникова.

читайте такожПід Новий рік ціни на продукти досягнуть захмарного рівня: що подорожчає найбільшеАвтори законопроекту в якості аргументації вказують на досвід країн Євросоюзу, де, згідно з їхніми даними, держави контролюють 88-97% цін на продукцію аграрного сектора. Вони стверджують, що у Європі найчастіше держава регулює ціни на пшеницю, ячмінь, жито, кукурудзу, ріпак, соняшник, молоко, цукор, оливкову олію, а також на велику рогату худобу.

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Відомо, що до літа 2017 року ціни на соціально значущі продукти регулювалися державою, проте контроль скасували.

Ціни на продукти в Україні

Згідно з даними Держстату, в країні продовжують дорожчати продукти харчування. З початку року найбільше подорожчали овочі, соняшникова олія та цукор. За листопад зросли ціни на хліб, крупи і м'ясо.

На думку голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчука, на подорожчанні продуктів в Україні найбільше позначилося зростання цін на газ і електроенергію. Через ситуацію з цінами на енергоносії вартість продуктів може підвищуватися до кінця року.

В Україні стала дешевше картопля. У листопаді в середньому картоплю можна було купити за ціною 6 гривень за кілограм. Однак роздрібна ціна на овоч у Києві склала 85% оптової вартості. Ситуація виникла через те, що супермаркети не поспішали знижувати роздрібну ціну.

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