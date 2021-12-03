Блокада подорожчання популярних продуктів: у Раді пропонують повернути держконтроль над цінами

Держава вже регулювала ціни на соціально значущі продукти, але влітку 2017 року контроль скасували.
Ціни на продукти в Україні, які є соціально значущими для населення – гречку, цукор, пшеничне борошно, вермішель, молоко, хліб, батон, курячі яйця, курячу тушку, негазовану мінеральну воду, соняшникову олію та вершкове масло – пропонують знову поставити під контроль держави. Йдеться про встановлення граничної торговельної надбавки не менше 5% і не більше 15% від відпускної ціни у їх виробника.
Про це йдеться в законопроекті №6374, що передбачає внесення змін до Закону про ціни і ціноутворення у частині відновлення контролю держави над цінами на соціально важливі продукти харчування. Документ зареєстровано у Верховній Раді 2 грудня.
У тексті законодавчої ініціативи пропонується встановити граничну торгову націнку на такі продукти, яка може бути не менше 5% і не більше 15% від відпускної ціни, встановленої виробником.
Ціни на які продукти пропонують регулювати державі
- Крупа гречана
- Цукор-пісок
- Борошно пшеничне вищого гатунку
- Вермішель з борошна вищого сорту пшениці
- Молоко пастеризоване жирністю 2,5%
- Хліб житньо-пшеничний
- Батон з пшеничного борошна
- Яйця курячі категорії С1
- Тушка куряча
- Вода мінеральна негазована
- Масло вершкове жирністю 72,5%
- Олія соняшникова.
читайте такожПід Новий рік ціни на продукти досягнуть захмарного рівня: що подорожчає найбільшеАвтори законопроекту в якості аргументації вказують на досвід країн Євросоюзу, де, згідно з їхніми даними, держави контролюють 88-97% цін на продукцію аграрного сектора. Вони стверджують, що у Європі найчастіше держава регулює ціни на пшеницю, ячмінь, жито, кукурудзу, ріпак, соняшник, молоко, цукор, оливкову олію, а також на велику рогату худобу.
Відомо, що до літа 2017 року ціни на соціально значущі продукти регулювалися державою, проте контроль скасували.
Ціни на продукти в Україні
Згідно з даними Держстату, в країні продовжують дорожчати продукти харчування. З початку року найбільше подорожчали овочі, соняшникова олія та цукор. За листопад зросли ціни на хліб, крупи і м'ясо.
На думку голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчука, на подорожчанні продуктів в Україні найбільше позначилося зростання цін на газ і електроенергію. Через ситуацію з цінами на енергоносії вартість продуктів може підвищуватися до кінця року.
В Україні стала дешевше картопля. У листопаді в середньому картоплю можна було купити за ціною 6 гривень за кілограм. Однак роздрібна ціна на овоч у Києві склала 85% оптової вартості. Ситуація виникла через те, що супермаркети не поспішали знижувати роздрібну ціну.
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