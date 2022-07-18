50 гривень за долар: українців попередили про катастрофічний сценарій девальвації

Олександр Гончаров попередив про неминуче падіння курсу національної валюти.
В Україні незабаром варто очікувати наближення "валютного шторму", заявив директор Інституту розвитку економіки України Олександр Гончаров.
Як пише він в Facebook, обвал гривні і масовий вихід нерезидентів з українських єврооблігацій може дуже негативно відбитися на капіталі наших комерційних банків, що мають на своєму балансі великий обсяг боргових цінних паперів.
"Але особливо важко доведеться малому бізнесу і ФОПам, у яких немає фінансової стійкості і достатньої надійності, щоб пережити різку девальвацію гривні", — зазначив експерт.
Все це говорить про неминуче падіння курсу національної валюти, яка може скласти 40-50 гривень за й долар.
"По парі долар США/гривня підходимо до останнього рубежу оборони - це 40 грн, якщо пройдемо його, то попереду вже 45 грн за одного "американця", - додав Гончаров.
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