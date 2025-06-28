Прихований "подарунок" від поліції: як відеореєстратор може призвести до штрафу

Дотримуйтеся вимог ПДР під час монтажу відеореєстратора, щоб забезпечити безпеку і не отримати штраф.

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Правильно прокладайте дроти від відеореєстратора, щоб вони не заважали огляду та не стали причиною штрафу. / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Читайте в матеріалі:

Чому важливо правильно встановлювати відеореєстратор у авто

Які місця кріплення викликають штрафи

Як уникнути порушень через проводи пристрою

Автомобільний відеореєстратор давно став необхідним аксесуаром для українських водіїв. Він допомагає у спірних ситуаціях після ДТП, фіксує порушення інших учасників руху та часто є доказом перед правоохоронцями. Однак неправильне встановлення пристрою може призвести до штрафу.

За словами патрульного поліцейського в коментарі виданню "Твоя машина", правила дорожнього руху забороняють експлуатацію авто, якщо предмети обмежують огляд у зоні роботи склоочисників.

відео дня

"Часто водії кріплять реєстратори по центру лобового скла, що погіршує огляд і порушує ПДР. Це є підставою для штрафу за ст.121 КУпАП", — зазначає патрульний.

Штраф за таке порушення становить 510 гривень.

Щоб уникнути проблем, відеореєстратор рекомендують встановлювати за дзеркалом заднього виду або поруч із ним — це не заважає огляду і дозволяє якісно записувати дорогу.

Окрім самої камери, увагу слід звернути на правильне укладання проводів. Часто кабель, що звисає через лобове скло від прикурювача, також заважає водієві і є порушенням.

Правильний монтаж відеореєстратора — це не тільки комфорт, а й дотримання ПДР, що допоможе уникнути штрафів і підвищить безпеку на дорозі.

Штрафи для водіїв в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що в Україні готуються суттєві зміни до правил дорожнього руху. Верховна Рада розглядає законопроєкт №12172, який передбачає посилення відповідальності за порушення ПДР на перехрестях і пішохідних переходах.

Раніше повідомлялося, що після скасування обов’язкового техогляду для більшості легкових автомобілів в Україні поліція посилила контроль за технічним станом транспортних засобів безпосередньо на дорогах. Однією з несподіваних причин для штрафу стало зношене або прострочене запасне колесо.

Крім того, тисячі українських водіїв навіть не підозрюють, що їм загрожує штраф у розмірі 3400 гривень, адже вони порушують вимоги ПДР. Справа в тому, що багато хто не перевіряє свої документи. Водії часто думають, що при наявності прав певної категорії вони мають право керувати низкою транспортних засобів, які насправді належать до інших груп транспорту.

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Що відомо про видання "Твоя машина"? Український автомобільний ресурс "Твоя машина" – щоденне інтернет-видання для автолюбителів в Україні. Воно публікує автомобільні новини, статті з відео і фотографіями. Видання зачіпає найрізноманітніші теми на автомобільну тематику, йдеться в описі сайту.

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