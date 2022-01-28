УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"Знайомтеся, це Віллоу": Джилл Байден показала кішку, яка переїхала до Білого дому

28 січня 2022, 19:50

Віллоу - зеленоока сіра кішка, яка раніше проживала на фермі в Пенсільванії.

Джо Байден
У Білому домі посилилася кішка / Фото Reuters

Президент США Джо Байден і його дружина Джилл завели в Білому домі дворічну кішку на прізвисько Віллоу, повідомляє видання Associated Press.

"Зустрічайте Віллоу!" - написала в Twitter Джилл Байден і розмістила кілька фотографій кішки.

Ім'я Віллоу було вибрано не випадково, пише телеканал Fox News. Дружина американського лідера назвала кішку на честь свого рідного міста Віллоу-Гров.

false
У Білому домі оселилася кішка зі штату Пенсільванія / Reuters

Прессекретар першої леді Майкл Лароса, у свою чергу, додав, що тварина з Пенсільванії справила на Байдена сильне враження ще в 2020 році. Тоді кішка вискочила на сцену і перервала його виступ.

false

"Віллоу облаштовується в Білому домі зі своїми улюбленими іграшками, ласощами . Тут багато простору, який треба обнюхати і досліджувати", - заявив представник першої леді США Джилл Байден Майкл Ла Роса.

Реклама

У Білому домі не було кішок з 2009 року, тоді там проживала кішка Джорджа Буша-молодшого.

Віллоу стала третім вихованців у сімействі Байденів:

  • У грудні минулого року до сім'ї приєдналася німецька вівчарка на прізвисько Коммандер, яка стала подарунком на день народження президенту США від його брата Джеймса.
  • Інший пес президента Мейджор був відправлений з Білого дому до приватного будинку Байдена в місті Вілмінгтон в штаті Делавер через свою агресивну поведінку. У березні 2021 року пес покусав двох осіб - співробітника секретної служби і співробітника Служби національних парків.

США скликають засідання РБ ООН через погрози РФ

Рада Безпеки ООН збереться 31 Січня з ініціативи США для обговорення "загрозливої поведінки Росії", спрямованої проти України. Про це в Twitter повідомило американське представництво в організації.

"Понад 100 тис. російських військовослужбовців розміщені на кордоні з Україною, Росія також бере участь в інших дестабілізуючих діях, спрямованих проти України, що створює явну загрозу міжнародному миру, безпеці та Статуту ООН", — йдеться в заяві представника США в ООН Лінди Томас-Грінфілд.

Томас-Грінфілд також заявила, що Вашингтон використовує дипломатію для деескалації в поточній кризі навколо України, яка є "серйозною загрозою європейському і глобальному світу". Радбез ООН є найважливішим майданчиком для дипломатії, вказала вона.

Представник США в ООН закликала членів Радбезу уважно вивчити те, що відбувається і розглянути, "що поставлено на карту для України, Росії та Європи".

"Зараз не час чекати і спостерігати", - підкреслила дипломат.

Читайте також:

viber
новини США кішка Вашингтон Джо Байден
Зараз ви переглядаєте новину «"Знайомтеся, це Віллоу": Джилл Байден показала кішку, яка переїхала до Білого дому». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Фінансовий гороскоп 2022: кому зі знаків посміхнеться грошова удача в рік ТиграФінансовий гороскоп 2022: кому зі знаків посміхнеться грошова удача в рік Тигра Гороскоп на лютий 2022 для всіх знаків Зодіаку: Ракам - гроші, Левам - успіх в любові, Стрільцям - витратиГороскоп на лютий 2022 для всіх знаків Зодіаку: Ракам - гроші, Левам - успіх в любові, Стрільцям - витрати Побиття до смерті та самогубства: що передувало масовому розстрілу в ДніпріПобиття до смерті та самогубства: що передувало масовому розстрілу в Дніпрі Як правильно зберігати моркву, щоб вона не втратила свою користь - дієві способиЯк правильно зберігати моркву, щоб вона не втратила свою користь - дієві способи Гороскоп на лютий 2022 року для Близнюків: флірт, романтика і великий прибутокГороскоп на лютий 2022 року для Близнюків: флірт, романтика і великий прибуток
20:56

Прикмети на 29 січня: що не можна робити в день Петра і як не потрапити в біду

20:28

Дієтолог пояснила, як зробити корисний для тіла бутерброд

20:27

Четверта партія допомоги від США: "птах" доставив в Україну боєприпаси

20:23

Зарплата за оцінку жартів шефа: у Києві шукають кандидата, який посміється над гумором директора

20:09

Нацгвардієць, який влаштував стрілянину в Дніпрі, залишив сиротою 11-річну дівчинкуВідео

Реклама
20:04

Дієтолог розповіла, без яких зимових фруктів страждає організм

19:50

"Знайомтеся, це Віллоу": Джилл Байден показала кішку, яка переїхала до Білого дому

19:36

У МОЗ уточнили терміни бустерної дози вакцини від коронавірусуВідео

19:25

В українців масово відбирають автомобілі за борги: як не залишитися без транспортного засобу

19:07

Танки "на вулицях" Києва, загроза РФ, цинізм Лаврова і ПП-2: головні заяви Зеленського західним ЗМІ

19:00

Нардепа спіймали на отриманні хабара: ЗМІ назвали його ім'я

18:24

"У Сочі на лижах покататися?": Зеленський різко відповів на пропозицію Путіна про зустріч

18:16

Гороскоп на лютий 2022 для Скорпіонів: у коханні - "італійські пристрасті", на роботі - підвищення

18:10

Голос країни-12: На YouTube вийшов перший випуск digital-версії спецпроєкту Другий шансВідео

18:10

Президент України назвав найбільший ризик для країни

18:07

Наша армія - не слабша за рівень НАТО, наші бійці - практики, на жаль - Зеленський

18:07

Гроші ллються рікою: знаки, яких в рік Тигра не торкнуться фінансові труднощіВідео

17:40

Забула надіти верх: Віра Брежнєва в одних лише штанях засвітила голі груди

17:40

Ситуація не применшується: Зеленський розповів, що відбувається на кордоні з Україною

17:34

"Це питання подобається не всім членам НАТО": Зеленський назвав головну тему його розмов з Байденом

Реклама
17:33

Зеленський про "таємниці" Байдена: "у кожного є свої секрети"

17:23

Якщо ми не в НАТО, то ми захищаємо себе самі, санкції "після" нам не потрібні - ЗеленськийВідео

17:16

Слов'янський гороскоп на 2022 рік: кому Златорогий Тур принесе неймовірну удачу і щастяВідео

17:16

Латвія планує відправити в Україну військовихВідео

17:00

Прикмети на 30 січня: що не можна робити в день Антона і як не потрапити в бідуВідео

16:51

У Республіканській партії США вимагають опублікувати стенограму розмови Байдена і ЗеленськогоВідео

16:44

Діалог Києва з "ЛДНР" і відповідь РФ на "гарантії безпеки": підсумки розмови Путіна та Макрона

16:43

"Уряд каже, що так краще": у Рівному усувають від роботи лікаря без COVID-сертифікатаВідео

16:35

Пластикова бабуся: 63-річна Мадонна оголила штучні сідниці і пах в розпусних позах

16:24

Українцям пообіцяли підвищення пенсій: кому і коли світять доплати до 700 гривеньВідео

16:20

"Це хороший знак": в НАТО не впевнені, що Росія вторгнеться в УкраїнуВідео

16:05

Православний календар на лютий 2022: які церковні свята чекають українців

15:43

"Вночі пішов із дому і не повернувся": поліція розкрила деталі про смерть Вірчиса

15:37

Лукашенко заговорив про війну Білорусі з Україною і назвав дві умовиВідео

15:33

Путін послав військових медиків на кордон з Україною - The Wall Street Journal

15:16

Росія не піде в атаку на Україну, а НАТО не воюватиме за Київ: ЗМІ дізналися про нову позицію АльянсуВідео

15:11

Виплати субсидії в Україні можуть призупинити: названо умовиВідео

14:55

В ОП розповіли, чи була суперечка між Байденом і ЗеленськимВідео

14:55

Під 500 гривень за кілограм: в Україні рекордно злетіли ціни на медВідео

14:46

Переслідувача Злати Огневич відпустили з-під варти без покарання - співачка звинувачує в цьому суддюВідео

Реклама
14:42

Гороскоп на лютий 2022 року обіцяє Дівам несподівані зміни та приємний сюрпризВідео

14:41

Україна ізолюється від енергосистем Росії та Білорусі: Шмигаль назвав терміниВідео

14:04

Кількість військовозобов'язаних і професій скоротять: Україні змінить правила військового обліку жінокВідео

13:56

Чи чекати весну в лютому: українців здивували прогнозом до березняВідео

13:53

"Повернути Україну в лоно слов'янства": Лукашенко зробив гучну заявуВідео

13:37

2022 рік може бути останнім для пандемії COVID-19 - ЛяшкоВідео

13:33

Коли День святого Валентина 2022: дата, історія і традиції свята

13:30

Вірчіс наклав на себе руки: ЗМІ розповіли про його конфлікт з Мангером

13:16

"Можливо, він не витримав": знайомі Артемія Рябчука пояснили, чому він розстріляв 5 осібВідео

13:01

"Я взагалі люблю ці повстанські пісні": Данилко зізнався Гордону, чому заспівав про БандеруВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти