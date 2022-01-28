"Знайомтеся, це Віллоу": Джилл Байден показала кішку, яка переїхала до Білого дому

У Білому домі посилилася кішка / Фото Reuters

Президент США Джо Байден і його дружина Джилл завели в Білому домі дворічну кішку на прізвисько Віллоу, повідомляє видання Associated Press.

"Зустрічайте Віллоу!" - написала в Twitter Джилл Байден і розмістила кілька фотографій кішки.

Ім'я Віллоу було вибрано не випадково, пише телеканал Fox News. Дружина американського лідера назвала кішку на честь свого рідного міста Віллоу-Гров.

У Білому домі оселилася кішка зі штату Пенсільванія / Reuters

Прессекретар першої леді Майкл Лароса, у свою чергу, додав, що тварина з Пенсільванії справила на Байдена сильне враження ще в 2020 році. Тоді кішка вискочила на сцену і перервала його виступ.

"Віллоу облаштовується в Білому домі зі своїми улюбленими іграшками, ласощами . Тут багато простору, який треба обнюхати і досліджувати", - заявив представник першої леді США Джилл Байден Майкл Ла Роса.

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У Білому домі не було кішок з 2009 року, тоді там проживала кішка Джорджа Буша-молодшого.

Віллоу стала третім вихованців у сімействі Байденів:

У грудні минулого року до сім'ї приєдналася німецька вівчарка на прізвисько Коммандер, яка стала подарунком на день народження президенту США від його брата Джеймса.

Інший пес президента Мейджор був відправлений з Білого дому до приватного будинку Байдена в місті Вілмінгтон в штаті Делавер через свою агресивну поведінку. У березні 2021 року пес покусав двох осіб - співробітника секретної служби і співробітника Служби національних парків.

США скликають засідання РБ ООН через погрози РФ

Рада Безпеки ООН збереться 31 Січня з ініціативи США для обговорення "загрозливої поведінки Росії", спрямованої проти України. Про це в Twitter повідомило американське представництво в організації.

"Понад 100 тис. російських військовослужбовців розміщені на кордоні з Україною, Росія також бере участь в інших дестабілізуючих діях, спрямованих проти України, що створює явну загрозу міжнародному миру, безпеці та Статуту ООН", — йдеться в заяві представника США в ООН Лінди Томас-Грінфілд.

Томас-Грінфілд також заявила, що Вашингтон використовує дипломатію для деескалації в поточній кризі навколо України, яка є "серйозною загрозою європейському і глобальному світу". Радбез ООН є найважливішим майданчиком для дипломатії, вказала вона.

Представник США в ООН закликала членів Радбезу уважно вивчити те, що відбувається і розглянути, "що поставлено на карту для України, Росії та Європи".

"Зараз не час чекати і спостерігати", - підкреслила дипломат.

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