"Знайомтеся, це Віллоу": Джилл Байден показала кішку, яка переїхала до Білого дому

Віллоу - зеленоока сіра кішка, яка раніше проживала на фермі в Пенсільванії.
Президент США Джо Байден і його дружина Джилл завели в Білому домі дворічну кішку на прізвисько Віллоу, повідомляє видання Associated Press.
"Зустрічайте Віллоу!" - написала в Twitter Джилл Байден і розмістила кілька фотографій кішки.
Ім'я Віллоу було вибрано не випадково, пише телеканал Fox News. Дружина американського лідера назвала кішку на честь свого рідного міста Віллоу-Гров.
Прессекретар першої леді Майкл Лароса, у свою чергу, додав, що тварина з Пенсільванії справила на Байдена сильне враження ще в 2020 році. Тоді кішка вискочила на сцену і перервала його виступ.
"Віллоу облаштовується в Білому домі зі своїми улюбленими іграшками, ласощами . Тут багато простору, який треба обнюхати і досліджувати", - заявив представник першої леді США Джилл Байден Майкл Ла Роса.
У Білому домі не було кішок з 2009 року, тоді там проживала кішка Джорджа Буша-молодшого.
Віллоу стала третім вихованців у сімействі Байденів:
- У грудні минулого року до сім'ї приєдналася німецька вівчарка на прізвисько Коммандер, яка стала подарунком на день народження президенту США від його брата Джеймса.
- Інший пес президента Мейджор був відправлений з Білого дому до приватного будинку Байдена в місті Вілмінгтон в штаті Делавер через свою агресивну поведінку. У березні 2021 року пес покусав двох осіб - співробітника секретної служби і співробітника Служби національних парків.
США скликають засідання РБ ООН через погрози РФ
Рада Безпеки ООН збереться 31 Січня з ініціативи США для обговорення "загрозливої поведінки Росії", спрямованої проти України. Про це в Twitter повідомило американське представництво в організації.
"Понад 100 тис. російських військовослужбовців розміщені на кордоні з Україною, Росія також бере участь в інших дестабілізуючих діях, спрямованих проти України, що створює явну загрозу міжнародному миру, безпеці та Статуту ООН", — йдеться в заяві представника США в ООН Лінди Томас-Грінфілд.
Томас-Грінфілд також заявила, що Вашингтон використовує дипломатію для деескалації в поточній кризі навколо України, яка є "серйозною загрозою європейському і глобальному світу". Радбез ООН є найважливішим майданчиком для дипломатії, вказала вона.
Представник США в ООН закликала членів Радбезу уважно вивчити те, що відбувається і розглянути, "що поставлено на карту для України, Росії та Європи".
"Зараз не час чекати і спостерігати", - підкреслила дипломат.
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