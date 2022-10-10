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СБУ оголосила головного "клоуна" Кремля Медведєва в міжнародний розшук

10 жовтня 2022, 17:52

Експрезидент РФ постійно відзначається скандальними заявами по відношенню до України.

Медведєв
Медведєв / УНІАН

Сьогодні, 10 жовтня, Служба безпеки України оголосила головного клоуна Кремля і маріонетку президента РФ Володимира Путіна, заступника Голови Ради Безпеки РФ Дмитра Медведєва у розшук.

Як йдеться у базі даних МВС України, Медведєв звинувачується в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ст.110 ч. 2 КК).

Ця стаття передбачає від п'яти до десяти років в'язниці. У разі затримання до нього планується застосувати запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Після смерті скандального Жириновського Медведєв, очевидно, хоче зайняти його місце-головного "клоуна" Кремля. Експрезидент РФ постійно відзначається скандальними заявами.

Так, сьогодні Медведєв закликав відповісти на вибух на Кримському мосту "прямим знищенням терористів". Він заявив про бажання Росії повністю усунути від влади керівництво України.

Медведєв

Масовий ракетний удар по Україні

Сьогодні, 10 жовтня, після під час масованого ракетного удару, Медведєв закликав до "повного демонтаж політичного режиму України".

"Перший епізод зіграний. Будуть і інші. І ще. Висловлю особисту позицію. Не можу не згадати про це зараз. Українська держава в нинішній конфігурації з нацистським політичним режимом буде представляти постійну, пряму і явну загрозу Росії. Тому крім захисту наших людей і охорони кордонів країни метою наших майбутніх дій, на мій погляд, повинен стати повноцінний демонтаж політичного режиму України", - писав "клоун" Медведєв.

Медведєв

Також нещодавно Дмитро Медведєв вибухнув новими ядерними загрозами. За його словами, РФ може застосувати ядерну зброю при нападі на її територію або її союзників.

Ядерний шантаж РФ

Президент Росії Володимир Путін 21 вересня у своєму виступі, в ході якого було оголошено про часткову мобілізацію в країні-агресорі і готовність Москви визнати результати "референдумів" на окупованих територіях України, пригрозив світу ядерною зброєю.

"Росія також має в своєму розпорядженні різні системи ураження і по окремих компонентах більш сучасні, ніж у країн НАТО. При загрозі своїй територіальній цілісності Росія використовує всі наявні засоби, це не блеф", - сказав глава Кремля.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не думає, що російський диктатор Володимир Путін блефує, коли вдається до загрозам ядерною зброєю.

Зеленський зазначив, що світ повинен тиснути на Путіна і не дозволяти продовження його ядерних загроз.

"Можливо, вчора це був блеф. Зараз це може бути реальністю", – сказав глава держави в інтерв'ю CBS News.

26 вересня прессекретар Адміністрації президента США Карін Жан-П'єр заявила, що на даний момент Вашингтон не бачить жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю, але до погроз російського диктатора Володимира Путіна ставиться вкрай серйозно.

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війна в Україні СБУ Дмитро Медведєв війна Росії та України
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