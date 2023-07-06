Зеленський відповів, чи можливе примирення між Україною та РФ

Росія повинна визнати, що є агресором і "вийти, а не чекати, коли її витіснить зброя та армія", вважає президент.

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Володимир Зеленський нагадав, що РФ випустила тисячі ракет по Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ОП

Президент України Володимир Зеленський заявив, що мир з Росією можливий лише після того як країна-агресор понесе справедливе покарання. Про це глава держави сказав, спілкуючись зі студентами та викладачами університету Буенос-Айреса.

Зеленський нагадав про всі злочини, які скоїли росіяни, і зазначив, що РФ повинна визнати свою агресію.

"Якщо прийшли до вас в будинок, вбили когось із рідних. Ґвалтували когось із ваших знайомих, спалили вашу землю, замінували землі, щоб ми не могли вирощувати хліб, атакували всю зиму нас ракетами. Нам на голову прилетіло близько 4 тисяч ракет, і це на цивільне населення. Я не рахую ті снаряди і ракети, які летіли на військових. Вони вбили людей, убиті діти. І після цього можна відновити стосунки з цими людьми і є ліки для цього?" – сказав глава держави.

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За словами Зеленського, в першу чергу, РФ повинна визнати, що є агресором і "вийти, не чекати, коли її витіснить зброя та армія". Після цього всі військові злочинці повинні отримати справедливе покарання.

Зеленський припустив, що на території РФ, напевно, коли-небудь будуть нові люди. Вони повинні визнати, що їхня країна принесла велику трагедію в Україну і світ в цілому.

"Має пройти довгий час. Інших ліків у мене немає", - резюмував президент.

Мирні переговори з РФ

Президент України Володимир Зеленський назвав умову, коли можуть початися мирні переговори з країною-агресором РФ. За його словами, це можливо лише після виходу ЗСУ на кордони 1991 року.

Раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що країна-окупант Росія є абсолютно недоговірним суб'єктом світової політичної арени. Путін слабкий, брехливий та не контролює ситуацію. Москва продовжує терористичні обстріли та не дотримується будь-яких досягнутих домовленостей.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак поставив Росії дві жорсткі вимоги щодо переговорів. Зокрема, для запуску діалогу окупантам слід вивести всі свої війська з України, а формула Зеленського повинна стати базою для завершення війни.

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