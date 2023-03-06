"Захоплення спецслужбами України": у Петербурзі переполошилися після екстреної посадки Ту-22М3

В аеропорту Пулково в місті Санкт-Петербург здійснив екстрену посадку авіаносець ВКС країни-окупанта Росії Ту-22М3. Після цього в аеропорт зателефонували невідомі і заявили, що борт нібито "захоплено спецслужбами України". В результаті військовий літак окупантів почали перевіряти, але жодних "літаючих диверсантів" там не виявили.
Місцеве видання Фонтанка у неділю ввечері, 5 березня, повідомило, що російський військовий літак окупантів Ту-22М3 запросив аварійну посадку в аеропорту Пулково Санкт-Петербурга.
За даними Известия, в Пулково казали, що не знають про заплановану посадку, а сам аеропорт працює в штатному режимі.
Пізніше РБК повідомило, що Ту-22М ВКС країни-агресора приземлився в аеропорту Пулково через несприятливі погодні умови.
"Літак сів, все в порядку, посадка не була аварійною", - розповіло джерело.
"Літак захоплено спецслужбами України"
За даними Telegram-каналу SHOT, в аеропорт Пулково після того як там екстрено сів Ту-22М3, зателефонували невідомі і заявили про нібито "захоплення борту спецслужбами України".
Після, мовляв,"сигналу" там вирішили пошукати "літаючих українських диверсантів", але не знайшли.
"Сів в Пулково бомбардувальник Ту-22М3 захоплений спецслужбами України", - приблизно таке повідомлення надійшло до Петербурзького аеропорту після позапланової посадки військового літака цього вечора...після їх дзвінка, про всяк випадок, все ще раз перевірили, але ніяких літаючих диверсантів не знайшли", - підкреслюється в повідомленні.
"НЛО" в Санкт-Петербурзі
У Санкт-Петербурзі 28 лютого тимчасово закривали повітряний простір над містом. Причиною стало виявлення в повітрі невпізнаного літального об'єкта. У Мережі писали, що в місті впроваджували план "Килим" і піднімали в небо свою авіацію.
Повідомлялося, що "НЛО" встановили в 160-200 кілометрах від Петербурга.
За деякий час повітряний простір над Санкт-Петербургом було відкрито.
Яке конкретно "НЛО" літало в повітрі країни-окупанта Росії, в Москві вирішили не повідомляти.
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