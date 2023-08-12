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У РФ ціле місто пішло під воду через прорив дамби

Альона Вороніна
12 серпня 2023, 13:05 оновлено 12 серпня, 13:10
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Подекуди з-під води видно лише дахи. Частину людей евакуювали. При цьому місцева влада продовжує робити вигляд, що "все нормально".
Уссурийск в РФ затопило
У РФ ціле місто пішло під воду через прорив дамби/ колаж: Главред, фото: скрін

Місто Уссурійськ у країні-агресорці Росії затопило після того, як там через дощі прорвало греблю, що захищала населений пункт від повеней.

Місцевим жителям доводиться добиратися до свого житла човнами. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що вода зносить мости і вже залила вулиці, будинки та квартири. У диспетчерській службі Уссурійська повідомили: все почалося з того, що вода почала переливатися через верх греблі. Після цього гребля не витримала напору води і впала.

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"Затоплено район центрального ринку, від будинків на вулиці Пушкіна видно лише дахи. Люди або евакуювалися самі, або їх вивезли рятувальники. Підтоплені мости, один із них просто знесло, пересуватися містом дуже важко – машини можуть буквально "плисти" і то не скрізь", – йдеться у повідомленні.

З міста за ніч евакуювали майже 200 людей. Та, незважаючи на затоплення, місцева влада досі продовжує казати, нібито "усе нормально" і "серйозної небезпеки немає".

У соцмережах повідомляють, що через паводок у Примор'ї загинули двоє дітей – потоком води їх затягнуло у водопропускну трубу.

Уссурийск в РФ затопило
У РФ ціле місто пішло під воду через прорив дамби/ скрін

Дивіться відео, як в РФ затопило місто Уссурійськ:


Нагадаємо, у місіті Домодєдово Московської області вночі 10 серпня пролунали вибухи, після чого спалахнула сильна пожежа. РосЗМІ стверджують, що причиною пожежі став вибух балонів з газом.

Також пізно ввечері в четвер, 10 серпня, під Москвою була потужна пожежа. Вона спалахнула в підмосковному Одинцово. Там загорівся склад біля одного з житлових комплексів. Стовп вогню та клуби диму було видно за кілька кілометрів.

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