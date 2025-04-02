Вперше за три роки повномасштабної війни: представник Путіна поїде до Вашингтона

У ЗМІ розкрили мету візиту Дмитрієва у США.

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Представник РФ обговорить із Віткоффом війну в Україні / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот

Коротко:

Кремлівський чиновник відвідає Вашингтон

У США Дмітрієв зустрінеться зі спецпосланцем Трампа Стівом Віткоффом

Мета візиту - зміцнення відносин між США та РФ

Кремлівський посланець Путіна Кирило Дмитрієв відвідає Вашингтон цього тижня. Він зустрінеться зі спецпосланцем Трампа Стівом Віткоффом. Про це повідомляє CNN із посиланням на три джерела.

У матеріалі йдеться, що мета візиту - зміцнення відносин між США та РФ, що прагнуть завершити війну в Україні.

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Сам Дмитрієв в акаунті на X (Twitter) виловив думку, що "опір американсько-російському діалогу... керується вкоріненими інтересами та старими наративами", та додав, що "покращення відносин - це саме те, що потрібно світу для тривалої глобальної безпеки та миру".

Зазначається, що цей візит стане першою поїздкою російського посадовця до США з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Варто нагадати, що Дмітрієв ще з лютого 2022 року перебуває під санкціями США, Канади, ЄС, Великої Британії, Австралії та Нової Зеландії. Однак, заради цієї поїздки, уряд Америки тимчасово зняв санкції з представника Путіна.

Одне з джерел розповіло, що було зроблено відповідний запит до Міністерства фінансів США про тимчасове призупинення санкцій.

Спецпредставники Трампа / Інфографіка: Главред

Припинення вогню в Україні - новини за темою

Як раніше писав Главред, прессекретар кремлівського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков прокоментував можливість дотримання країною-агресором перемир'я і припинення ударів по енергетичних об'єктах. Він заявив, що РФ залишає за собою право не виконувати тридцятиденний режим припинення вогню, виправдовуючись тим, що Україна нібито регулярно його порушує.

Також заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що США не враховують "головної вимоги" Кремля щодо забезпечення миру у війні з Україною, тому РФ "не може прийняти" американські пропозиції в нинішньому вигляді.

На тлі негативних заяв з РФ, спостерігається загострення відносин між Трампом і Путіним. Зокрема, президент США не відкидає можливості запровадження вторинних санкцій проти Росії, якщо Путін "не впорається зі своєю роботою".

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Що відомо про CNN? CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельна мережа новин) — одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована у 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин. Штаб-квартира компанії розташована в місті Атланта, штат Джорджія, однак в інших містах країни, а також закордоном знаходиться багато філіалів. Крім США, телекомпанія транслює по кабельній мережі свої передачі також і на Канаду. Окремий підрозділ "CNN International" здійснює мовлення на 212 інших країн світу через супутник. В усьому світі випуски новин телекомпанії дивляться більш ніж 1,5 мільярди осіб, пише Вікіпедія.

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