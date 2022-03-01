Екіпажі кораблів РФ не хочуть штурмувати Одесу і влаштовують бунти

Екіпажі кораблів РФ не хочуть штурмувати Одесу / Reuters

Російські військові моряки не хочуть атакувати Одесу. Вони вражені тим, наскільки сильна система оборони міста.

Про це написав голова Громадської ради при Одеській ОДА Сергій Братчук у Facebook.

За його словами, адмірали спонукають флот до виходу на одеський рейд, проте серед екіпажів уже зріють бунти.

"Гарматне м'ясо у консервних банках просто з'їдять одеські чорноморські бички, а кацапські мамки не отримають навіть цинкових трун", – зазанчив Сергій Братчук.

Раніше про бунти на російських кораблях через небажання штурмувати Одесу розповіли також у виданні "Думська" із посиланням на слова українських військових. Великі десантні кораблі збиралися причалити до замінованого і заблокованого протитанковими їжаками Лузановського пляжу, проте в останній момент росіяни вийшли на зв'язок і попросили дати їм можливість покинути затоку.

Також повідомлялося, що внаслідок обстрілу військової частини в Охтирці загинули понад 70 осіб. Наразі рятувальники продовжують діставати тіла з-під завалів.

Читайте також: