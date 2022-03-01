Екіпажі кораблів РФ не хочуть штурмувати Одесу і влаштовують бунти

Російські військові вражені системою оборони міста.
Російські військові моряки не хочуть атакувати Одесу. Вони вражені тим, наскільки сильна система оборони міста.
Про це написав голова Громадської ради при Одеській ОДА Сергій Братчук у Facebook.
За його словами, адмірали спонукають флот до виходу на одеський рейд, проте серед екіпажів уже зріють бунти.
"Гарматне м'ясо у консервних банках просто з'їдять одеські чорноморські бички, а кацапські мамки не отримають навіть цинкових трун", – зазанчив Сергій Братчук.
Раніше про бунти на російських кораблях через небажання штурмувати Одесу розповіли також у виданні "Думська" із посиланням на слова українських військових. Великі десантні кораблі збиралися причалити до замінованого і заблокованого протитанковими їжаками Лузановського пляжу, проте в останній момент росіяни вийшли на зв'язок і попросили дати їм можливість покинути затоку.
Також повідомлялося, що внаслідок обстрілу військової частини в Охтирці загинули понад 70 осіб. Наразі рятувальники продовжують діставати тіла з-під завалів.
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