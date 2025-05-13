У столиці Лівії лунає стрілянина: ЗМІ розкрили причину сутичок

Міністерство внутрішніх справ Лівії оголосило комендантську годину в Тріполі.

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Лівійську столицю охопили сутички / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

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Причиною сутичок могло стати вбивство силовика

У столиці Лівії Тріполі спалахнули збройні сутички. За повідомленнями очевидців, у місті було чутно інтенсивну стрілянину, на вулицях з’явилася велика кількість військової техніки. Про це повідомляє Clash Report.

Міжнародний аеропорт Мітіга тимчасово припинив роботу, а всі рейси перенаправлено до Місурати. Влада закликає жителів залишатися вдома та не виходити на вулицю.

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"Міністерство внутрішніх справ закликало всіх громадян Тріполі залишатися у своїх будинках і не виходити на вулицю", — повідомляє Clash Report. У місті введено комендантську годину.

До населення звернувся також місцевий департамент медичної допомоги: "усіх жителів столиці в жодному разі не виходити з дому заради власної безпеки".

ЗМІ припускають, що причиною ескалації стало вбивство голови служби безпеки при Президентській раді Лівії Абдель Гані аль-Кіклі.

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