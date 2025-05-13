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У столиці Лівії лунає стрілянина: ЗМІ розкрили причину сутичок

Руслан Іваненко
13 травня 2025, 02:04
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Міністерство внутрішніх справ Лівії оголосило комендантську годину в Тріполі.
Ливия
Лівійську столицю охопили сутички / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Про головне:

  • МВС Лівії закликало мешканців залишатися вдома
  • Медслужби просять не покидати оселі заради безпеки
  • Причиною сутичок могло стати вбивство силовика

У столиці Лівії Тріполі спалахнули збройні сутички. За повідомленнями очевидців, у місті було чутно інтенсивну стрілянину, на вулицях з’явилася велика кількість військової техніки. Про це повідомляє Clash Report.

Міжнародний аеропорт Мітіга тимчасово припинив роботу, а всі рейси перенаправлено до Місурати. Влада закликає жителів залишатися вдома та не виходити на вулицю.

відео дня

"Міністерство внутрішніх справ закликало всіх громадян Тріполі залишатися у своїх будинках і не виходити на вулицю", — повідомляє Clash Report. У місті введено комендантську годину.

До населення звернувся також місцевий департамент медичної допомоги: "усіх жителів столиці в жодному разі не виходити з дому заради власної безпеки".

ЗМІ припускають, що причиною ескалації стало вбивство голови служби безпеки при Президентській раді Лівії Абдель Гані аль-Кіклі.

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Нагадаємо, Главред писав, що кілька місяців тому очільник МЗС Угорщини заявив про те, що рішення України заборонити транзит російського газу нібито неприпустиме і суперечить інтеграції України до ЄС. Будапешт може заблокувати євроінтеграцію України.

Наприкінці квітня цього року у Пакистані попереджали про готовність Індії до "військової агресії". За словами пакистанського чиновника, на це вказують розвіддані, які він назвав "достовірними".

Крім того, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що масштабна пожежа в торговому центрі "Маривільська", яка сталася 12 травня 2024 року у Варшаві, була результатом підпалу, організованого російськими спецслужбами.

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