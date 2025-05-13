У столиці Лівії лунає стрілянина: ЗМІ розкрили причину сутичок

Про головне:
- МВС Лівії закликало мешканців залишатися вдома
- Медслужби просять не покидати оселі заради безпеки
- Причиною сутичок могло стати вбивство силовика
У столиці Лівії Тріполі спалахнули збройні сутички. За повідомленнями очевидців, у місті було чутно інтенсивну стрілянину, на вулицях з’явилася велика кількість військової техніки. Про це повідомляє Clash Report.
Міжнародний аеропорт Мітіга тимчасово припинив роботу, а всі рейси перенаправлено до Місурати. Влада закликає жителів залишатися вдома та не виходити на вулицю.
"Міністерство внутрішніх справ закликало всіх громадян Тріполі залишатися у своїх будинках і не виходити на вулицю", — повідомляє Clash Report. У місті введено комендантську годину.
До населення звернувся також місцевий департамент медичної допомоги: "усіх жителів столиці в жодному разі не виходити з дому заради власної безпеки".
ЗМІ припускають, що причиною ескалації стало вбивство голови служби безпеки при Президентській раді Лівії Абдель Гані аль-Кіклі.
Інші новини зі світу
Нагадаємо, Главред писав, що кілька місяців тому очільник МЗС Угорщини заявив про те, що рішення України заборонити транзит російського газу нібито неприпустиме і суперечить інтеграції України до ЄС. Будапешт може заблокувати євроінтеграцію України.
Наприкінці квітня цього року у Пакистані попереджали про готовність Індії до "військової агресії". За словами пакистанського чиновника, на це вказують розвіддані, які він назвав "достовірними".
Крім того, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що масштабна пожежа в торговому центрі "Маривільська", яка сталася 12 травня 2024 року у Варшаві, була результатом підпалу, організованого російськими спецслужбами.
Читайте також:
- У Франції назвали умову приєднання Європи до переговорів України з РФ
- Ініціатива Зеленського про 30-денне перемир'я: у Китаї зробили важливу заяву
- Поляки почали "блокаду" на кордоні з Україною: в ДПСУ розповіли, де зупинено рух
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред