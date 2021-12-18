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У Росії солдат власноруч зашив собі рот звичайною голкою

18 грудня 2021, 13:09

Хлопець вирішив сам себе покарати.

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Він посварився з дівчиною / соцмережі

Російський солдат особисто зашив собі рот звичайною голкою. На це він зважився після скандалу з дівчиною. Тепер з ним працюють психологи.

Як повідомляє Telegram-канал " Підйом", вчинок скоїв 19-річний солдат строкової служби з Чебаркуля. Він занадто приревнував свою дівчину і накричав на неї по телефону.

Відразу після цього він пішов в туалет, і зашив собі рот голкою з трикотажною ниткою.

Так, солдат вирішив покарати себе за грубі слова.

Недобре помітив черговий. Його здивувало те, що хлопець весь час ходив в масці і мовчав. А коли з нього маску зняли, з'ясувалося, що рот хлопця зашитий.

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У медчастині нитки розпороли і зняли "кайдани" з рота строковика.

Нагадаємо, в Україні замість військових комісаріатів з'являться територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Дані зміни, які стосуються уніфікації термінології, прийняло Міноборони країни.

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