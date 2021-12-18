У Росії солдат власноруч зашив собі рот звичайною голкою

Хлопець вирішив сам себе покарати.
Російський солдат особисто зашив собі рот звичайною голкою. На це він зважився після скандалу з дівчиною. Тепер з ним працюють психологи.
Як повідомляє Telegram-канал " Підйом", вчинок скоїв 19-річний солдат строкової служби з Чебаркуля. Він занадто приревнував свою дівчину і накричав на неї по телефону.
Відразу після цього він пішов в туалет, і зашив собі рот голкою з трикотажною ниткою.
Так, солдат вирішив покарати себе за грубі слова.
Недобре помітив черговий. Його здивувало те, що хлопець весь час ходив в масці і мовчав. А коли з нього маску зняли, з'ясувалося, що рот хлопця зашитий.
У медчастині нитки розпороли і зняли "кайдани" з рота строковика.
Нагадаємо, в Україні замість військових комісаріатів з'являться територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Дані зміни, які стосуються уніфікації термінології, прийняло Міноборони країни.
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