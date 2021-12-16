В Україні не буде військкоматів

Військкомати ліквідують / na.mil.gov.ua

В Україні замість воєнних комісаріатів з'являться територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

Як повідомляє Міністерство оборони України, зміни стосуються уніфікації термінології.

Зазначається, що в тексті Положення "військові комісаріати" замінюються на "територіальні центри комплектування та соціальної підтримки", а "військові комісари" - на "керівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки".

Також внесено зміни, які стосуються вдосконалення окремих питань взаємодії територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки з органами державної влади, організаціями, установами, підприємствами в питаннях обліково-призовної роботи.

Нагадаємо, призов на строкову службу до Збройних Сил України та інших військових підрозділів можуть скасувати вже з 2023 року. Такий крок передбачений реформами, спрямованими на інтеграцію держави до Північноатлантичного альянсу.

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