У Росії через аварію на шахті загинуло більш ніж 50 осіб

Під час аварії на шахті загинуло понад 50 осіб / ТАСС

На шахті Листвяжна в Кузбасі (Росія) через потужного вибуху метану загинуло 52 особи - 46 гірників та шістеро рятувальників.

Ймовірно, люди загинули ще вдень через брак кисню, повідомляє ТАСС із посиланням на власне джерело в екстрених службах.

Пожежа трапилась вранці в четвер, 25 листопада.

За фактом загибелі шахтарів затримані директор Листвяжної, його заступник і начальник четвертої дільниці, повідомляє Telegram-канал Mash Siberia.

Рятувальну операцію призупинили до ранку через високий рівень газу в шахті.

Раніше підконтрольні бойовикам ЗМІ повідомляли, що на шахті ім. Скочинського почалася пожежа. Під землею перебували 26 шахтарів, 22-х-евакуювали, а четверо робітників пропали безвісти.