У Росії через аварію на шахті загинуло більш ніж 50 осіб

На шахті Листвяжна в Кузбасі (Росія) через потужний вибух метану загинуло 52 людини - 46 гірників і шість рятувальників.
На шахті Листвяжна в Кузбасі (Росія) через потужного вибуху метану загинуло 52 особи - 46 гірників та шістеро рятувальників.
Ймовірно, люди загинули ще вдень через брак кисню, повідомляє ТАСС із посиланням на власне джерело в екстрених службах.
Пожежа трапилась вранці в четвер, 25 листопада.
За фактом загибелі шахтарів затримані директор Листвяжної, його заступник і начальник четвертої дільниці, повідомляє Telegram-канал Mash Siberia.
Рятувальну операцію призупинили до ранку через високий рівень газу в шахті.
Раніше підконтрольні бойовикам ЗМІ повідомляли, що на шахті ім. Скочинського почалася пожежа. Під землею перебували 26 шахтарів, 22-х-евакуювали, а четверо робітників пропали безвісти.
Автор: Катерина Трохимчук