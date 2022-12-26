У РФ раптово помер глава компанії, яка випускала носії "Калібрів" для обстрілів України

З підводних човнів компанії велися обстріли української території, і РФ це сама визнала.

У РФ раптово помер глава компанії, яка виробляла носії ракет "Калібр"/ admship.ru

У Росії раптово помер гендиректор компанії "Адмиралтейские верфи" (Санкт-Петербург) Олександр Бузаков. Йому було 66 років. Компанія, якою він керував, виготовляє різні човни і підводні човни. Зокрема, вона випускає носії ракет "Калібр".

Смерть Бузакова, яка сталася 24 грудня, підтвердила пресслужба очолюваного ним підприємства. Деталей його смерті в РФ не розголошують. У ЗМІ країни-агресорки лише зазначають, що він помер "передчасно" і "раптово".

За день до смерті керівника компанії АТ "Адмиралтейские верфи", яке входить до складу Об'єднаної суднобудівної корпорації РФ, спустило на воду підводний човен "Великие Луки" проєкту 677 "Лада". Бузаков був присутній під час цього.

Варто зазначити, що саме за керівництва Бузакова згадане підприємство почало спеціалізуватися на будівництві удосконалених дизельних підводних човнів, які є носіями ракет "Калібр". У Росії в квітні 2022 року визнали, що використовують такі човни для ракетних обстрілів України.

Що відомо про Олександра Бузакова

Бузаков у 1980 році закінчив Ленінградський кораблебудівний інститут і все життя пропрацював у сфері будівництва суден і кораблів.

Раніше він очолював "Судостроительный завод "Северная верфь" і "Западный центр судостроения".

10 років тому Бузаков став на чолі АТ "Адмиралтейские верфи".

Раніше очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів, що Іран поки що не постачає країні-агресорці Росії балістичні ракети і відтягує цей момент, тому що боїться посилення санкційного тиску з боку інших держав.

Нагадаємо, країна-агресорка Росія застосовує для обстрілів території України українські крилаті ракети Х-55, які раніше наша держава передала РФ у межах Будапештського меморандуму. Про це розповів заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

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