У Польщі виявили уламки ракети класу повітря-земля, на них є написи російською — ЗМІ

У Польщі виявили уламки "непізнаного військового об'єкта". Про це вранці 27 квітня повідомило Міноборони країни. За інформацією ЗМІ, ймовірно, йдеться про уламки ракети класу повітря-земля.
Уламки виявлено приблизно в 15 км від Бидгоща.
"Ситуація не загрожує безпеці мешканців. Місце інциденту досліджують співробітники поліції, військкомату і сапери", - йдеться у Twitter Міноборони Польщі.
Міністр юстиції Збігнєв Зебро також повідомив про виявлені в лісі під Бидгощем залишки повітряного військового об'єкта. За його словами, крім прокурорів місце події оглядають військові експерти, представники поліції, жандармерії. Прокуратура Гданська порушила справу.
Видання RMF FM з посиланням на джерела повідомило, що знайдено, ймовірно, ракету класу повітря-земля. Об'єкт виявили у вівторок, 25 квітня, але впав він, ймовірно, ще деякий час тому.
На уламках нібито є написи російською, що може вказувати на зброю радянського виробництва. Також на ньому нібито відсутня бойова частина.
Падіння ракети в Польщі в листопаді 2022
15 листопада 2022 року по критичній інфраструктурі України окупанти випустили понад 90 ракет.
Під час масованої повітряної атаки РФ на цивільну інфраструктуру України на території Пшеводува в Люблінському воєводстві Польщі впала ракета. Загинули дві людини.
Президент Польщі Анджей Дуда говорив, що в інциденті немає ознак навмисного нападу, і ракета могла належати українському ППО.
Президент Володимир Зеленський заявляв, що, за даними українських військових, ракета, що впала в Польщі, не була українською.
17 листопада на місце падіння ракети були допущені українські експерти.
Світова спільнота поклала всю відповідальність за інцидент в Росію.
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