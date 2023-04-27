У Польщі виявили уламки ракети класу повітря-земля, на них є написи російською — ЗМІ

Уламки виявлені приблизно в 15 км від Бидгоща. Об'єкт знайшли у вівторок, 25 квітня, але впав він, ймовірно, ще деякий час тому.

https://glavred.net/world/v-polshe-obnaruzhili-oblomki-rakety-klassa-vozduh-zemlya-smi-10466197.html Посилання скопійоване

Місце події оглядають військові експерти, представники поліції, жандармерії / Фото fakty.interia.pl

У Польщі виявили уламки "непізнаного військового об'єкта". Про це вранці 27 квітня повідомило Міноборони країни. За інформацією ЗМІ, ймовірно, йдеться про уламки ракети класу повітря-земля.

Уламки виявлено приблизно в 15 км від Бидгоща.

відео дня

"Ситуація не загрожує безпеці мешканців. Місце інциденту досліджують співробітники поліції, військкомату і сапери", - йдеться у Twitter Міноборони Польщі.

Міністр юстиції Збігнєв Зебро також повідомив про виявлені в лісі під Бидгощем залишки повітряного військового об'єкта. За його словами, крім прокурорів місце події оглядають військові експерти, представники поліції, жандармерії. Прокуратура Гданська порушила справу.

Видання RMF FM з посиланням на джерела повідомило, що знайдено, ймовірно, ракету класу повітря-земля. Об'єкт виявили у вівторок, 25 квітня, але впав він, ймовірно, ще деякий час тому.

На уламках нібито є написи російською, що може вказувати на зброю радянського виробництва. Також на ньому нібито відсутня бойова частина.

Падіння ракети в Польщі в листопаді 2022

15 листопада 2022 року по критичній інфраструктурі України окупанти випустили понад 90 ракет.

Під час масованої повітряної атаки РФ на цивільну інфраструктуру України на території Пшеводува в Люблінському воєводстві Польщі впала ракета. Загинули дві людини.

Президент Польщі Анджей Дуда говорив, що в інциденті немає ознак навмисного нападу, і ракета могла належати українському ППО.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що, за даними українських військових, ракета, що впала в Польщі, не була українською.

17 листопада на місце падіння ракети були допущені українські експерти.

Світова спільнота поклала всю відповідальність за інцидент в Росію.

Інші новини: