У Червоному морі захопили судно, на якому можуть бути українці: реакція МЗС

Єменські хусити захопили вантажне судно Galaxy Leader з міжнародним цивільним екіпажем.

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У Червоному морі єменські хусити захопили судно Galaxy Leader / Колаж: Главред, Фото: @army21ye, Facebook/oleg.nikolenko.50

У МЗС України доручили українським посольствам перевірити інформацію про можливе перебування українців на борту вантажного судна Galaxy Leader, про захоплення якого єменськими хуситами раніше повідомив Ізраїль.

"Бачимо повідомлення в ЗМІ про захоплення в Червоному морі вантажного судна Galaxy Leader, на борту якого можуть бути громадяни України", - написав речник МЗС України Олег Ніколенко в Facebook.

При цьому МЗС України вже доручив причетним українським посольствам перевірити цю інформацію, а також звернутися до компанії-власника для з'ясування точного складу екіпажу судна та інших деталей.

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"Тримаємо цю ситуацію на особливому контролі", - додав Ніколенко.

Раніше Армія оборони Ізраїлю і офіс прем'єр-міністра Ізраїлю заявили, що підтримувані Іраном єменські хусити захопили вантажне судно Galaxy Leader з Міжнародним цивільним екіпажем, в тому числі українським, в Червоному морі.

Раніше повідомлялося, що біля берегів Африки пірати напали на танкер з українцями і захопили заручників. Зловмисники напали на танкер Davide B, в полоні опинилася майже всі члени екіпажу.

Нагадаємо, біля берегів Беніну - держави, розташованої в Західній Африці, пірати атакували танкер Davide B, який належить нідерландській компанії De Poli Shipmanagement, і захопили в полон 15 моряків.

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