У Держдумі РФ побачили ознаки відходу Байдена з поста президента США

Схоже, що віцепрезидентка США Камалла Харріс може незабаром очолити американську державу, запевняє Олена Паніна.
Слова господаря Білого дому Джо Байдена про те, що віцепрезидентка Камала Харріс розумніша за нього, можна розцінити як одну з ознак відходу глави американської держави зі своєї посади вже найближчим часом, сказала членкиня комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Олена Паніна інформагентству РИА Новости.
Зокрема, раніше американський президент Джо Байден, представляючи Камалу Харріс співробітникам центру з контролю і профілактики захворювання Атланти, пожартував, що віцепрезидентка розумніша за нього, і передав їй слово.
"Хочу поступитися словом моїй віцепрезидентці, яка розумніша за мене", - сказав Байден. Харріс у відповідь розсміялася і заявила, що їй нічого додати.
У російській Держдумі вважають, що цю ситуацію можна трактувати як появу ще однієї ознаки передачі влади від Байдена до Харріс, причому вже незабаром.
"Ніколи ще глава американської держави не порівнював себе з віцепрезидентом подібним чином. Можливо, це ще одна ознака того, що процес передачі влади від Байдена до Харріс стартує вже найближчим часом", - підкреслила Паніна.читайте такожРосія "помстилася" Байдену у Радбезі ООН після його слів про Путіна
Скандал через заяву Байдена на адресу Путіна
- Президент США Джо Байден 17 березня в інтерв'ю американському телеканалу ABC погодився з думкою журналіста про те, що президент РФ Володимир Путін є вбивцею. Також американський глава держави сказав, що Путін "заплатить ціну" за втручання Москви в американські вибори.
- Наступного дня, 18 березня, Росія відкликала посла у США Анатолія Антонова для проведення подальших консультацій з приводу того, як слід вибудовувати відносини з Вашингтоном.
- Пізніше президент Росії Путін відповів на слова Байдена. Політик побажав йому здоров'я і сказав, що "хто так обзивається, той так і називається".
- При цьому Путін вирішив викликати Байдена на публічні дебати і запропонував провести розмову в прямому ефірі.
- У Байдена заявили, що президент США вже говорив з Путіним телефоном, тому дискусія не відбудеться.