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У Держдумі РФ побачили ознаки відходу Байдена з поста президента США

21 березня 2021, 15:45

Схоже, що віцепрезидентка США Камалла Харріс може незабаром очолити американську державу, запевняє Олена Паніна.

Джо Байден
У Держдумі вважають, що Байден може передати владу Харріс вже найближчим часом / Фото Reuters

Слова господаря Білого дому Джо Байдена про те, що віцепрезидентка Камала Харріс розумніша за нього, можна розцінити як одну з ознак відходу глави американської держави зі своєї посади вже найближчим часом, сказала членкиня комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Олена Паніна інформагентству РИА Новости.

Зокрема, раніше американський президент Джо Байден, представляючи Камалу Харріс співробітникам центру з контролю і профілактики захворювання Атланти, пожартував, що віцепрезидентка розумніша за нього, і передав їй слово.

"Хочу поступитися словом моїй віцепрезидентці, яка розумніша за мене", - сказав Байден. Харріс у відповідь розсміялася і заявила, що їй нічого додати.

У російській Держдумі вважають, що цю ситуацію можна трактувати як появу ще однієї ознаки передачі влади від Байдена до Харріс, причому вже незабаром.

"Ніколи ще глава американської держави не порівнював себе з віцепрезидентом подібним чином. Можливо, це ще одна ознака того, що процес передачі влади від Байдена до Харріс стартує вже найближчим часом", - підкреслила Паніна.читайте такожРосія "помстилася" Байдену у Радбезі ООН після його слів про Путіна

Скандал через заяву Байдена на адресу Путіна

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новини Росії Держдума РФ Джо Байден Камала Харріс
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