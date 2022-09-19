Кривляння і гримаси: з'явилося пояснення неадекватної поведінки Путіна в Самарканді

Володимир Путін відзначився дивною поведінкою на саміті ШОС / Reuters

Президент РФ Володимир Путін знову відзначився неадекватною поведінкою на публіці. Цього разу він демонстрував дивні кривляння і гримасував перед зустріччю з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Це сталося в ході саміту Шанхайської організації співробітництва, якій пройшов в узбецькому Самарканді. Відео вже опублікували в Мережі.

Судячи з усього, Путін дивно відреагував на те, що прес-секретар Ердогана Ібрагім Калин привітав одного з учасників заходу обіймами і поцілунком.

Президента РФ від цього пересмикнуло, і він став демонструвати оточуючим дивні рухи тіла, намагаючись щось сказати.

Раніше повідомлялося про те, що дочка президента РФ Катерина Тихонова розглядається як ймовірний наступник Володимира Путіна.

У Росії розглядають варіант станової, династичної зміни еліт.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявив про те, що президент РФ Володимир Путін живе в очікуванні великої перемоги Росії над Україною, після якої він сподівається проводити переговори і диктувати умови припинення вогню.

Путін прекрасно розуміє, що у Росії війська, по суті, більше немає, і йому потрібен буде перепочинок, щоб зібрати нову армію.

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