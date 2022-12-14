Візьмуть в оперативне оточення: полковник ЗСУ розкрив сценарій звільнення Криму

Кораблі ЧФ в бухтах Криму можуть "ловити і топити" ЗСУ, впевнений Роман Світан.

Роман Світан спрогнозував варіант звільнення Криму / колаж фото з особистого архіву Романа Світана, 1 ОБрСпН імені Івана Богуна

Крим звільнятиметься від російської окупації військовим шляхом, заявив військовий експерт, полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан.

"Йому не пощастило набагато більше, ніж правобережжю Херсонщини. За Крим будуть бої, через те, що російські війська будуть виконувати завдання оборони", - сказав він в ході чату в Главреді.

Військовий експерт каже, що Крим набагато простіше деокупувати, ніж ту ж Херсонську область: "Сам по собі Крим, особливо після руйнування Кримського мосту, опиниться в оперативному оточенні. І далі справа часу, поки росіяни не використають всі свої армійські запаси в Криму".

Він упевнений в тому, що кораблі ЧФ в бухтах Криму можуть "ловити й топити" ЗСУ.

"Такого роду рух обов'язково буде супроводжуватися проходженням фронту по всьому Криму. Тому Криму в цьому сенсі не пощастило", — зазначив полковник запасу.

"З Криму доведеться йти всім росіянам і всім тим, хто отримав російські паспорти. Їм там буде дуже небезпечно перебувати, адже весь Крим буде зоною військових дій. Повинна бути евакуація, і нею повинні займатися окупаційні війська. Швидше за все, росіяни повинні будуть посадити людей на кораблі та вивезти їх з півострова. При проходженні фронту мирному населенню краще не залишатися, тим більше в Криму, де досить складна специфіка місцевості, а, відповідно, буде специфічним і рух фронту", — додав Світан.

Раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк натякнув, що захоплений Росією в 2014 році кримський півострів може повернутися в Україну вже через півроку. Чиновник планує через 6 місяців включитися в ефір з Ялти. На думку Подоляка, Крим повинен бути звільнений військовим шляхом.

У свою чергу радник ОП Олексій Арестович також вважає, що Крим може бути звільнений через півроку. Окупаційним військам Росії буде складно утримати півострів.

Додамо - український військовослужбовець Юрій Касьянов вважає, що Крим повернеться до складу України, ймовірно, після наступу ЗСУ або дипломатичного діалогу вже з новою російською владою. При цьому окупанти можуть добровільно покинути Кримський півострів у разі руйнування логістики.

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