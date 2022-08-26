Втік до Чехії: депутата Юрія Бойка помітили на прогулянці в Карлових Варах

Юрій Бойко / УНІАН, Схеми

Колишній співголова партії і фракції ОПЗЖ, а тепер голова депутатської групи "Платформа за життя і мир" Юрій Бойко, був помічений 25 серпня в Карлових Варах у Чехії.

Як повідомляють Схеми, прессекретар нардепа відповів, що 63-річний Бойко "взяв відпустку за свій рахунок з 22 по 29 серпня", а в Карлових Варах перебуває на лікуванні.

Сам Бойко прочитав, але залишив без відповіді питання журналістів про те, що саме він і його соратники, недавні члени нині забороненої проросійської партії ОПЗЖ, роблять для протидії російській агресії, а також чи відчуває Бойко особисту політичну і моральну відповідальність за багаторічне сіяння проросійських і антизахідних настроїв в Україні.

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Зазначимо, Юрій Бойко був співголовою партії і фракції ОПЗЖ у Верховній Раді разом з Вадимом Рабіновичем. З 21 квітня 2022 р. - голова депутатської групи "Платформа за життя і мир" у ВРУ, створеної з колишніх членів ОПЗЖ.

Удар армії України по "вишках Бойка"

Українські війська, 20 червня, ймовірно, завдали ракетний удар по двох бурових установках у Чорному морі - "вишках Бойка". Про це розповів народний депутат Олексій Гончаренко.

"Наші ракетники курили не біля Зміїного, а курили біля "вишок Бойка". Ракетний удар по вишках трохи завадив газовидобутку в українському Чорному морі з боку росіян", - сказав політик.

Самопроголошена "влада" Криму в особі Сергія Аксьонова також заявила, що ЗСУ завдали удару ракетами по "вишках Бойка".

У Міністерстві оборони України та Генеральному штабі не робили заяв щодо можливого удару ЗСУ по захоплених Росією двох бурових установок у Чорному морі.

Довідка: "Вишки Бойка"

Росія в ході подій весни 2014 року разом з Кримським півостровом захопила і дві українські бурові платформи в Чорному морі. Всі 8 років окупанти користувалися інфраструктурою для газовидобутку. Крім того, на даних об'єктах росіяни обладнали спостереження за обстановкою на воді за допомогою радіотехнічної розвідки.

Дві бурові вежі - "Петро Годованець" і "Україна" – в публічному просторі називають "вишками Бойка", їх придбали за часів Януковича. Тоді міністром енергетики був Юрій Бойко - один з лідерів ОПЗЖ.

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