Вілла в Італії – в минулому: пропагандист РФ Соловйов відпочиває у скромному підмосковному пансіонаті

Пропагандист РФ Соловйов відпочиває у скромному підмосковному пансіонаті/ Medialeaks

Російський пропагандист Володимир Соловйов, італійську віллу якого нещодавно конфіскували через санкції ЄС, поїхав відпочивати у скромний підмосковний пансіонат.

Фото Соловйова з пансіонату з’явилися у соцмережі. Як пише Telegram-канал "Двач", путініста там застали у вельми пом’ятому вигляді.

"Вечірнього мудзвона помітили у підмосковному пансіонаті, адже йому закрито в'їзд до Італії, а відпочивати треба. А що на ньому за одяг? Ватник у забарвленні посліду. Ну, або ж йому просто обхаркали пальто", – зазначається у публікації.

Путініста помітили на відпочинку у дивному вбранні/ Telegram Двач

Проте, як виявилося, кардиган пропагандиста таки не простий – він з останньої чоловічої колекції французького бренду Essapmi й коштує майже 1,5 тисячі американських доларів. Проте надалі путінський прихвостень не зможе купувати собі такі вбрання, адже всі європейські бренди одягу залишили ринок Росії.

Італія арештувала вілли Соловйова

На початку березня стало відомо, що влада Італії наклала арешт на будь-які операції з двома віллами російського пропагандиста Володимира Соловйова. Загальною вартість цих вілл, які розташовані на озері Комо, становить 8 мільйонів євро.

Скандальні заяви Соловйова

Володимир Соловйов системно підтримував злочинні дії вищого керівництва РФ щодо вторгнення в Україну.

Варто зазначити, що заяви пропагандиста про посягання на українські території звучали уже не перший рік. Так, у листопаді 2020 року він заявляв, що і мільярдери, і весь російський народ "готовий скинутися на покупку південних регіонів, які зараз розташовані на території України". При цьому він сказав, що можна не обмежуватися тільки Одесою, а купити "відразу все до Придністров'я".

У квітні 2021 року в ефірі пропагандистського ток-шоу Соловйова на повному серйозі обговорювалося можливість застосування ядерної зброї – щоб нібито зупинити наступ військ НАТО на Донбасі.

14 березня цього року Соловйов в ефірі своєї пропагандистської програми почав погрожувати Європі і заявив, що Росія не зупиниться на війні з Україною. Після того, як проти нього самого ввели санкції, він заявив, що Захід повинен засунути санкції проти Росії "в дупу".

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