'Важка фаза війни': в Білому домі зробили заяву щодо переговорів з Росією

Адміністрація президента США зосереджена на посиленні України перед майбутніми переговорами з Росією, наголосили в Білому домі.

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В Білому домі зробили заяву щодо переговорів України з Росією / Колаж Главред, фото: УНІАН

Про що сказав Кірбі:

США будуть й надалі підтримувати Україну для посилення її переговорної позиції

Рішення про готовність України до переговорів з РФ має прийняти президент України

Адміністрація президента США Джо Байдена продовжить підтримувати Україну до кінця своєї каденції, надаючи їй необхідні ресурси для зміцнення позицій на потенційних переговорах щодо завершення війни. Про це повідомив радник президента США Джон Кірбі під час спілкування з журналістами, передає Укрінформ.

"Від самого початку ми дуже й дуже чітко наголосили: якщо і як ця війна закінчиться, вона має завершитися в такий спосіб, що відповідатиме прагненням українського народу і, якщо відверто, Президента Зеленського, його політики та прагнень", - зауважив представник Білого дому.

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Ця заява прозвучала у відповідь на запит прокоментувати слова Президента України про складну фазу війни, територіальні питання та перспективу членства України в НАТО у контексті можливого дипломатичного врегулювання.

Кірбі наголосив, що рішення про готовність до переговорів, їхній час та зміст залишається виключно за президентом України.

"Наші зусилля полягали і впродовж роботи цієї адміністрації полягатимуть у тому, щоб забезпечити для нього (президента України – ред.) та його армії найкращу позицію сили, яку ми можемо забезпечити. Щоб коли почнуться переговори, він мав важелі впливу, він мав певну силу за столом. І це те, на чому ми зосереджені", - підкреслив радник президента США.

Війна в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з канцлером Німеччини Олафом Шольцом підтвердив незмінність планів України, наголосивши на необхідності зміцнення, щоб завершити війну у 2025 році. Він також підкреслив, що Росія повинна усвідомити злочини, які вона чинить на українській території.

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Хто такий Джон Кірбі Джон Кірбі - контрадмірал Військово-морських сил США, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США з травня 2022 року. Прессекретар Пентагону (2021—2022). Офіційний представник Державного департаменту США (2015—2017), пише Вікіпедія.

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