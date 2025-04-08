"Трамп запустив цунамі, РФ не врятувати": коли Кремль може відмовитися від війни

Протягом наступного місяця Росія буде стратегічно слабшати через зниження цін на нафту, падіння яких вже не зупинити, зазначив політичний експерт.

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"Росіяни будуть тікати на кордони 1991 року - це вже реальний сценарій", - Загородній / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, kremlin.ru

Про що сказав Загородній:

Ціна на нафту не змінить позицію Кремля щодо війни проти України

Падіння цін на нафту почало процес незворотнього цунамі для Росії

Врятувати Росію вже не вийде

Зниження світових цін на нафту не вплине на рішення російського диктатора та воєнного злочинця Володимира Путіна та не припинить агресію РФ проти України. Однак, падіння цін на нафту вже не зупинити, що принесе значні проблеми для Кремля. Про це в коментарі Главреду розповів політичний та економічний експерт Тарас Загородній.

"Росія почне змінювати свою політику щодо війни тільки тоді, коли приб'ють Путіна. А так, поки Путін при владі, він буде воювати, адже він досі не відступає від своїх вимог", - сказав аналітик. відео дня

Загородній, відповідаючи на запитання щодо критичної ціни на нафту для Росії, зазначив, що у держбюджеті РФ закладено орієнтир близько 70 доларів за барель, тоді як ціна Urals уже опустилась до приблизно 50. На ситуацію впливають кілька факторів, зокрема успішні дії СБУ щодо знищення російських нафтотерміналів у Новоросійську та в Балтійському регіоні. Внаслідок цього Росії доведеться продавати нафту нижче собівартості, аби отримати хоча б мінімальні валютні надходження. У такому разі уряд змушений буде компенсувати виробникам збитки, адже ті не працюватимуть собі у мінус.

"Отже, їм буде надано якісь послаблення щодо податків, що означає скорочення доходу в бюджеті. Загалом, для Росії скрізь клінч", - вказує експерт.

Аналітик підкреслює, що розпочаті процеси вже набули незворотного характеру та порівняв їх з цунамі, яке неможливо стримати. Навіть якщо Путін демонструватиме Трампу готовність до переговорів, зупинити ситуацію буде неможливо.

На думку Загороднього, Трамп намагається одночасно досягти двох несумісних цілей — активізувати американську економіку та підтримати Росію. Проте процес перезапуску економіки США вже запущено й зупинити його не вдасться, що означає — врятувати Росію вже не вийде.

"Та й як Трамп може зупинити цунамі? Що, скаже американцям, що пожартував і зараз рятуватиме Росію замість перезапуску американської економіки? Ні, цього не буде. Тож на нас чекає вельми цікавий найближчий місяць, коли Росія постійно слабшає, при цьому Україна стратегічно стає сильнішою. Потрібно просто почекати. І незабаром взагалі може постати питання про те, що росіяни драпатимуть на кордони 1991 року. Тепер це цілком реальний сценарій", - резюмував Загородній.

Ціни на нафту - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Центральний банк Росії попередив кремлівських чиновників про можливість різкого зниження цін на нафту з боку США та ОПЕК — сценарій, який може нагадувати кризу 1980-х років, що прискорила розпад СРСР. Про це йдеться у внутрішній презентації, підготовленій у лютому, яку отримало агентство Reuters.

За словами головного наукового співробітника Національного інституту стратегічних досліджень Геннадія Рябцева, санкції не здатні кардинально вплинути на вартість російської нафти, але цілком можливо знизити цінові показники шляхом збільшення обсягів видобутку та експорту нафти.

Водночас очільник Офісу президента України Андрій Єрмак зазначив, що міжнародна санкційна група виступає за встановлення верхньої межі ціни на російську нафту на рівні $30 за барель.

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Хто такий Тарас Загородній Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

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