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Трамп уточнив, коли матиме розмову з Путіним і що будуть обговорювати

Маріна Фурман
17 березня 2025, 23:12
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Американський лідер вкотре заявив про "оточення" українських військ на Курщині.
Трамп уточнив, коли матиме розмову з Путіним і що будуть обговорювати
Трамп планує поговорити з Путіним / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, сайт Кремля

Ключові тези Трампа:

  • Розмова з Путіним відбудеться 18 березня
  • Українські війська потрапили в "оточення" на Курщині
  • В Україні та Росії склалася "погана ситуація"

Президент США Дональд Трамп заявив, що він проведе переговори з російським диктатором Володимиром Путіним уже завтра, 18 березня. Про це американський лідер повідомив під час спілкування з журналістами, цитує CNN.

За словами президента США, він проведе переговори з Путіним, щоб "врятувати українських солдатів", які нібито "потрапили в серйозну біду".

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"По суті, вони потрапили в полон. Вони оточені російськими солдатами. Тож у межах однієї пресконференції я розповідаю вам багато різних речей, але це дуже важливо. Вони оточені російськими солдатами. І я вважаю, що якби не я. Їх би тут більше не було. Я зміг змусити їх нічого не робити на даний момент", - додав він.

Американський лідер підкреслив, що в Україні та Росії склалася "погана ситуація".

"Те, що відбувається в Україні, не дуже добре, але ми подивимося, чи зможемо ми виробити мирну угоду, припинення вогню і мир. І я думаю, що ми зможемо це зробити. Я поговорю з президентом Путіним завтра вранці", - розповів він.

Журналісти CNN передають, що команда Трампа проробила за вихідні "багато роботи".

"Ми хочемо побачити, чи зможемо ми покласти край цій війні. Можливо, зможемо, можливо, ні, але я думаю, що у нас є дуже хороші шанси", - додав президент США.

Трамп уточнив, коли матиме розмову з Путіним і що будуть обговорювати
Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Розмова Трампа і Путіна - останні новини за темою

Нагадаємо, Главред з посиланням ЗМІ писав, що під час розмови Трамп спробує заручитися підтримкою Путіна щодо пропозиції про 30-денне припинення вогню, яку Україна прийняла минулого тижня. Також, за словами президента США, з Путіним він говоритиме про "землю та електростанції".

Тим часом у Кремлі готуються до телефонної розмови президентів США та Росії, про що заявив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков.

В Білому домі зробили оптимістичну заяву щодо угоди про припинення вогню на фронті між Росією та Україною. Речниця Керолайн Левітт повідомила, що "ми знаходимося за 10 ярдів (приблизно 9 метрів - ред.) від миру, і ми ніколи не були ближче до мирної угоди, ніж у цей момент".

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Що відомо про CNN?

CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельна мережа новин) — одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована у 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин.

Штаб-квартира компанії розташована в місті Атланта, штат Джорджія, однак в інших містах країни, а також закордоном знаходиться багато філіалів. Крім США, телекомпанія транслює по кабельній мережі свої передачі також і на Канаду. Окремий підрозділ "CNN International" здійснює мовлення на 212 інших країн світу через супутник. В усьому світі випуски новин телекомпанії дивляться більш ніж 1,5 мільярди осіб, пише Вікіпедія.

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