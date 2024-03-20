'Таємниця, яку усі знають': в МЗС Польщі натякнули, що в Україні є західні військові

Сікорський підтримує ідею Макрона про відправку військового контингенту, але заявив, що Польща має бути "останньою, хто це зробить".

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Сікорський заявив, що західні солдати перебувають в Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Генштаб ЗСУ

Певна кількість військових з країн Заходу вже присутні на території України. Присутність західних фахівців в Україні не є таємницею. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, пише Тagesschau.

"Як казав ваш канцлер (Олаф Шольц - ред.), в Україні є деяка кількість військових з ключових країн… У польській у нас є вислів "секрет Полішинеля" - на позначення таємниці, яку усі знають", - сказав Сікорський.

Очільник МЗС Польщі послався на слова канцлера Німеччини Олафа Шольца. Німецький канцлер заявив 26 лютого, що не хоче, щоб німецькі військові брали участь у наведенні та застосуванні ракет "Taurus" Збройними силами України.

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За словами Шольца, "те, що роблять британці та французи щодо контролю за цілями та підтримки контролю за цілями, не може бути зроблено в Німеччині". Політики інтерпретували ці слова Шольца як підтвердження присутності західних солдатів в Україні.

Сікорський також підтримав ідею президента Франції щодо відправлення військових в Україну. Водночас міністр закордонних справ Польщі зазначив, що його країна має бути останньою, хто запропонує таку опцію, щоб не підживлювати російську пропаганду.

"Україна і Польща 400 років були в одній державі. І це (відправлення військових в Україну – ред.) легко стане пропагандистським матеріалом для росіян. Тож ми мали б бути останніми, хто це зробить", - пояснив польський міністр.

Відправка військ союзників до України - історія питання Президент Франції Еммануель Макрон під час міжнародної конференції на підтримку України висловив думку, що у майбутньому війська західних союзників можуть бути використані в Україні для допомоги у протистоянні російській агресії, але зараз немає консенсусу щодо цього питання, повідомляє Le Figaro. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що Альянс на даний момент не має планів щодо відправлення військ в Україну, незважаючи на обговорення цієї можливості деякими західними країнами, йдеться у матеріалі AP. Канцлер ФРН Олаф Шольц відкинув ідею відправлення військ європейських країн або НАТО в Україну, пише Sky News. Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик зазначив, що наразі Польща не розглядає можливість відправки своїх військ в Україну, пише Radio Zet. Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк позитивно сприйняв обговорення можливості відправки військ НАТО в Україну, яка була висловлена президентом Франції, зазначає Reuters.

Пропозиція Франції про відправку військ в Україну

Нагадаємо, на українському саміті в Парижі президент Франції Еммануель Макрон висловився про можливість відправки західних військ в Україну в майбутньому, але зазначив, що наразі немає консенсусу з цього питання. Після шквалу критики французький президент відмовився від ідеї відправки французьких військ в Україну, наголосивши, що так Франція не буде воювати проти Росії.

Також Макрон зазначив, що Франція готова реагувати на дії Росії в залежності від обставин, але зараз "не виступає з наступальними ініціативами", бо це порушило б колективну солідарність.

Як повідомляв Главред, командувач сухопутними військами Франції генерал П'єр Шилль заявив, що Париж може задіяти на полі бою 60 тисяч військ. Він наголосив, що Франція здатна направити одну 20-тисячну дивізію в Україну протягом 30 днів.

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