УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"Таємниця, яку усі знають": в МЗС Польщі натякнули, що в Україні є західні військові

Руслана Заклінська
20 березня 2024, 20:31
Сікорський підтримує ідею Макрона про відправку військового контингенту, але заявив, що Польща має бути "останньою, хто це зробить".
'Таємниця, яку усі знають': в МЗС Польщі натякнули, що в Україні є західні військові
Сікорський заявив, що західні солдати перебувають в Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Генштаб ЗСУ

Певна кількість військових з країн Заходу вже присутні на території України. Присутність західних фахівців в Україні не є таємницею. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, пише Тagesschau.

"Як казав ваш канцлер (Олаф Шольц - ред.), в Україні є деяка кількість військових з ключових країн… У польській у нас є вислів "секрет Полішинеля" - на позначення таємниці, яку усі знають", - сказав Сікорський.

Очільник МЗС Польщі послався на слова канцлера Німеччини Олафа Шольца. Німецький канцлер заявив 26 лютого, що не хоче, щоб німецькі військові брали участь у наведенні та застосуванні ракет "Taurus" Збройними силами України.

відео дня

За словами Шольца, "те, що роблять британці та французи щодо контролю за цілями та підтримки контролю за цілями, не може бути зроблено в Німеччині". Політики інтерпретували ці слова Шольца як підтвердження присутності західних солдатів в Україні.

Сікорський також підтримав ідею президента Франції щодо відправлення військових в Україну. Водночас міністр закордонних справ Польщі зазначив, що його країна має бути останньою, хто запропонує таку опцію, щоб не підживлювати російську пропаганду.

"Україна і Польща 400 років були в одній державі. І це (відправлення військових в Україну – ред.) легко стане пропагандистським матеріалом для росіян. Тож ми мали б бути останніми, хто це зробить", - пояснив польський міністр.

Відправка військ союзників до України - історія питання

Президент Франції Еммануель Макрон під час міжнародної конференції на підтримку України висловив думку, що у майбутньому війська західних союзників можуть бути використані в Україні для допомоги у протистоянні російській агресії, але зараз немає консенсусу щодо цього питання, повідомляє Le Figaro.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що Альянс на даний момент не має планів щодо відправлення військ в Україну, незважаючи на обговорення цієї можливості деякими західними країнами, йдеться у матеріалі AP.

Канцлер ФРН Олаф Шольц відкинув ідею відправлення військ європейських країн або НАТО в Україну, пише Sky News.

Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик зазначив, що наразі Польща не розглядає можливість відправки своїх військ в Україну, пише Radio Zet.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк позитивно сприйняв обговорення можливості відправки військ НАТО в Україну, яка була висловлена президентом Франції, зазначає Reuters.

Пропозиція Франції про відправку військ в Україну

Нагадаємо, на українському саміті в Парижі президент Франції Еммануель Макрон висловився про можливість відправки західних військ в Україну в майбутньому, але зазначив, що наразі немає консенсусу з цього питання. Після шквалу критики французький президент відмовився від ідеї відправки французьких військ в Україну, наголосивши, що так Франція не буде воювати проти Росії.

Також Макрон зазначив, що Франція готова реагувати на дії Росії в залежності від обставин, але зараз "не виступає з наступальними ініціативами", бо це порушило б колективну солідарність.

Як повідомляв Главред, командувач сухопутними військами Франції генерал П'єр Шилль заявив, що Париж може задіяти на полі бою 60 тисяч військ. Він наголосив, що Франція здатна направити одну 20-тисячну дивізію в Україну протягом 30 днів.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні военные новини Польщі Сикорский МЗС Польщі Еммануель Макрон війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Україна отримає ще партію Leopard 2A4: коли танки зʼявляться на фронті

Україна отримає ще партію Leopard 2A4: коли танки зʼявляться на фронті

21:08 Україна
Удари дронами по НПЗ: у Росії зупинилася робота низки підприємств, деталі

Удари дронами по НПЗ: у Росії зупинилася робота низки підприємств, деталі

20:40 Світ
Мобілізація 500 тисяч українців і допомога від США: у Кабміні розкрили плани Києва

Мобілізація 500 тисяч українців і допомога від США: у Кабміні розкрили плани Києва

19:40 Політика
Всі головні новини

Популярне

Чудові : Максим Галкін показав фото своїх дітей з українською символікою 20902

"Чудові": Максим Галкін показав фото своїх дітей з українською символікою

Росія готує новий наступ: полковник ЗСУ назвав дату і напрямок головного удару 10241

Росія готує новий наступ: полковник ЗСУ назвав дату і напрямок головного удару

Макрону щось відомо : журналіст назвав місто, яке РФ може атакувати ядеркою 6596

"Макрону щось відомо": журналіст назвав місто, яке РФ може атакувати ядеркою

Був агентом ФСБ : Сотник розповів, від чого помер Навальний у в'язниці 5390

"Був агентом ФСБ": Сотник розповів, від чого помер Навальний у в'язниці

Останні новини

21:08

Україна отримає ще партію Leopard 2A4: коли танки зʼявляться на фронті

20:40

Удари дронами по НПЗ: у Росії зупинилася робота низки підприємств, деталі

20:31

"Таємниця, яку усі знають": в МЗС Польщі натякнули, що в Україні є західні військові

19:58

Церковне свято 21 березня: що не можна робити в день преподобного Якова

19:45

Бої за Бєлгород: окупанти пішли на штурм РБК, але потрапили в пасткуВідео

РФ переходить на іранську модель економіки та знижує залежність від нафти та газу – КущРФ переходить на іранську модель економіки та знижує залежність від нафти та газу – Кущ
19:40

Мобілізація 500 тисяч українців і допомога від США: у Кабміні розкрили плани Києва

19:36

Буде дуже сильний туман та дощ: синоптики оголосили штормове попередження

19:29

"Війна – це завжди поразка": Папа Римський схиляє Україну до переговорів з РФ

19:13

"Рідні згорьовані! Невимовна втрата": у Мережі прощаються з Узєлковим

Реклама
19:10

Який головний виклик України після війниПогляд

19:00

Нова якість зору за 10 хвилин: досвід клініки "Ексімер" новости компании

18:50

Ніякого "прильоту" не було: у Молдові зробили заяву щодо вибуху в Придністров'ї

18:43

Після скандалу: Стас Михайлов промямлив відповідь Пугачовій

18:38

Можна залучити шалені статки: на які 5 знаків зодіаку чекає сюрприз у місячне затемнення

18:35

"Нас цікавить швидкість": Шмигаль зізнався, коли Україна отримає 800 тис. снарядів

18:11

"Смертельна небезпека": які рослини у вашому саду небезпечні для тварин

18:09

Отримання медичних даних Кейт Міддлтон: лондонська клініка розпочала розслідування

18:07

Як швидко почистити гребінець від бруду: дівчина показала лайфхак

17:58

Вибухи в Бєлгороді та Курську: журналіст передбачає появу в РФ своїх "ЛДНР"Відео

17:42

Франція здатна перекинути до України 60 тисяч боєготових військ - генерал

Реклама
17:41

Росіяни провели провальні штурми та відступили: ЗСУ "покрошили" ворога на півдні

17:17

В Україні вже можна подивитись фільм "Ґолда": найзручніший спосіб

17:00

Холоденко назвала головну рису радянської людини: у чому відмінність від європейця

16:57

"Кидають "м'ясні штурми": у ЗСУ розкрили небезпечну ситуацію під Запоріжжям

16:51

У Росії підтвердили удар по "Енгельсу": є пошкоджені Ту і "двохсоті"

16:50

Незрівнянна шикарна закуска за 3 хвилини: легше рецепта годі й шукатиВідео

16:31

Ракети понад 640 км і аналог NASAMS: у WP дізналися про виробництво України

16:25

Гороскоп на завтра 21 березня: Терези отримають важливий лист, Раки - підвищення

16:16

"Наш голос і душа": який зараз вигляд має 94-річна Ліна Костенко

15:58

Тіло 51-річної українки знайшли лише зараз: нові деталі зухвалого вбивства у ФРН

15:50

Що робити, якщо в борошні завелися жучки: 3 кроки допоможуть від них позбутися

15:41

Демі Мур показала нове фото Брюса Вілліса, який її не впізнає

15:40

Справжні українські пампушки із заварним кремом: відомий кухар показав рецепт

15:30

Ситуація на фронті значно загострилась: в Нацгвардії розкрили тактику ворога

15:24

Ситуація в Україні під загрозою: у США попередили про небезпеку

15:01

Велика різниця: чим відрізняється чашка від кухля

14:53

Дмитро Нагієв покинув РФ: причина

14:50

Зірка "Зозуль" щиро зізнался як роль у серіалі змінила її життя

14:32

56-річна Ніколь Кідман показала "залізне" і мускулисте тіло

14:28

"Зоряний статус зіграв": експобратим Козловського розкрив правду про його службу

Реклама
14:11

Німці - не подужали, а що робитимуть ірландці? Мазепа про іноземні інвестиції в цементний ринок України актуально

14:00

"Червоні лінії" у використанні F-16: у Пентагоні застерегли Україну

13:59

Кімнатні рослини зазеленіють із новою силою: експерт поділилась секретом поливу

13:49

У Харкові величезна пожежа після "прильоту": є загиблі, під завалами можуть бути людиФото

13:34

У Польщі заблокували рух автобусів на одному з пунктів пропуску: що відомо

13:19

"Забрали на швидкій у реанімацію": батько Скрябіна вперше розповів про причину смерті його дружини

13:13

Як зрозуміти який характер у кішки: на що вкаже форма подушечки на лапках

13:03

В Україні вдарить +17 градусів: синоптик назвала дату підвищення температури

13:00

"Макрону щось відомо": журналіст назвав місто, яке РФ може атакувати ядеркоюВідео

12:59

Польща тимчасово закриє кордон з Україною для транзиту агропродукції - ЗМІ

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Лайфхаки
Сад та городУсе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Цікаве
ГоловоломкиУкраїнська мова з АвраменкомТести по картинціУсе про шоу-бізнесОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти