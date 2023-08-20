Зіткнулася з Місяцем: перша за 50 років міжпланетна станція РФ впала в космосі

Проект Роскосмосу Луна-25, який було запущено до Місяця 11 серпня, припинив своє існування - напередодні зв'язок з апаратом було повністю втрачено.

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Російська Луна-25 загубилася в космосі / Роскосмос

Міжпланетна станція Луна-25 країни-агресора Росії зіткнулася з Місяцем і припинила своє існування. Напередодні було втрачено зв'язок з апаратом. Москва "хвалилася" проектом, його називали, мовляв, першою за майже 50 років вітчизняною місячною станцією.

Як повідомили в Роскосмосі, станції Луна-25 більше не існує – вона зіткнулася з планетою Луна.

"За результатами попереднього аналізу, у зв'язку з відхиленням фактичних параметрів імпульсу від розрахункових, апарат перейшов на нерозрахункову орбіту і припинив своє існування в результаті зіткнення з поверхнею Місяця", - сказали в корпорації.

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Відомо, що напередодні з апаратом було втрачено зв'язок.

Проект Луна-25 представлявся Росією як перша за майже 50 років вітчизняна місячна станція.

Апарат відправили до Місяця 11 серпня. Прибути до Південного полюса супутника Землі він повинен був 21 серпня. У Росії думали, що станції вдасться здійснити м'яку посадку і провести контактні дослідження місячного ґрунту на наявність крижаного покриву.

Остаточну причину того, чому Луна-25 збилася з курсу і загубилася в космосі, продовжують з'ясовувати.

Росія провалила висадку на Місяць

Видання The Moscow Times пише, що війна проти України добила космічну галузь агресора Росії, в результаті чого посилилося відставання від світових лідерів. Керівник Роскосмосу Юрій Борисов раніше казав про збитки корпорації в розмірі 50 мільярдів рублів за підсумками 2022 року. Компанія втратили на 60% більше, ніж у 2021 році.

"З урахуванням ситуації, що склалася після 24 лютого, – відмови від низки міжнародних контрактів, в тому числі щодо постачання двигунів, пускових послуг, – все посилилося", - зазначав Борисов.

Крім того, глава Роскосмосу вказував на погану організацію роботи підприємств і неналежну дисципліну. Компанія у зв'язку з "серйозною фінансово-економічною ситуацією" скоротила 10% співробітників.

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