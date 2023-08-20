УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Зіткнулася з Місяцем: перша за 50 років міжпланетна станція РФ впала в космосі

Андрій Ганчук
20 серпня 2023, 12:29 оновлено 20 серпня, 12:38
100
Проект Роскосмосу Луна-25, який було запущено до Місяця 11 серпня, припинив своє існування - напередодні зв'язок з апаратом було повністю втрачено.
Луна-25
Російська Луна-25 загубилася в космосі / Роскосмос

Міжпланетна станція Луна-25 країни-агресора Росії зіткнулася з Місяцем і припинила своє існування. Напередодні було втрачено зв'язок з апаратом. Москва "хвалилася" проектом, його називали, мовляв, першою за майже 50 років вітчизняною місячною станцією.

Як повідомили в Роскосмосі, станції Луна-25 більше не існує – вона зіткнулася з планетою Луна.

"За результатами попереднього аналізу, у зв'язку з відхиленням фактичних параметрів імпульсу від розрахункових, апарат перейшов на нерозрахункову орбіту і припинив своє існування в результаті зіткнення з поверхнею Місяця", - сказали в корпорації.

відео дня

Відомо, що напередодні з апаратом було втрачено зв'язок.

Проект Луна-25 представлявся Росією як перша за майже 50 років вітчизняна місячна станція.

Апарат відправили до Місяця 11 серпня. Прибути до Південного полюса супутника Землі він повинен був 21 серпня. У Росії думали, що станції вдасться здійснити м'яку посадку і провести контактні дослідження місячного ґрунту на наявність крижаного покриву.

Остаточну причину того, чому Луна-25 збилася з курсу і загубилася в космосі, продовжують з'ясовувати.

Росія провалила висадку на Місяць

Видання The Moscow Times пише, що війна проти України добила космічну галузь агресора Росії, в результаті чого посилилося відставання від світових лідерів. Керівник Роскосмосу Юрій Борисов раніше казав про збитки корпорації в розмірі 50 мільярдів рублів за підсумками 2022 року. Компанія втратили на 60% більше, ніж у 2021 році.

"З урахуванням ситуації, що склалася після 24 лютого, – відмови від низки міжнародних контрактів, в тому числі щодо постачання двигунів, пускових послуг, – все посилилося", - зазначав Борисов.

Крім того, глава Роскосмосу вказував на погану організацію роботи підприємств і неналежну дисципліну. Компанія у зв'язку з "серйозною фінансово-економічною ситуацією" скоротила 10% співробітників.

Інші новини:

новини Росії Місяць космос війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Удар по аеродрому РФ під Новгородом: розкрито втрати росіян у літаках

Удар по аеродрому РФ під Новгородом: розкрито втрати росіян у літаках

12:55 Україна
Зіткнулася з Місяцем: перша за 50 років міжпланетна станція РФ впала в космосі

Зіткнулася з Місяцем: перша за 50 років міжпланетна станція РФ впала в космосі

12:29 Світ
Плани Путіна провалилися, Росія під ударами ракет С-200 – розвідка Британії

Плани Путіна провалилися, Росія під ударами ракет С-200 – розвідка Британії

11:45 Світ
Всі головні новини

Останні новини

12:55

Удар по аеродрому РФ під Новгородом: розкрито втрати росіян у літаках

12:47

"Я серйозно захворіла": Могилевська вперше зізналася, чому у неї немає дітей

12:47

"Буде сильно болючий удар": Україну чекає дуже несподівана подія - прогноз

12:29

Зіткнулася з Місяцем: перша за 50 років міжпланетна станція РФ впала в космосі

12:04

"Супутня втрата": Максим Галкін відреагував на ракетний удар по Чернігову

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

12:03

F16 вже приземлявся на українські аеродроми - командувач Повітряних сил

11:53

"Єдина, довгоочікувана дитина": РФ вбила ракетою у Чернігові 6-річну доньку військового

11:45

Плани Путіна провалилися, Росія під ударами ракет С-200 – розвідка Британії

11:39

FT розкрила причини невдоволення США контрнаступом ЗСУ

Реклама
11:39

"Біжу за мову": група 1+1 media доєднається до забігу від Всеукраїнського Руху "Єдині"

11:26

До кінця серпня потрібно заплатити податок на квартири: кому з українців і скільки саме

10:47

"Не недооцінюйте Україну": Кулеба жорстко відповів критикам контрнаступу

10:45

"Накрило склом, відкинуло в стіну": дочка соліста Kozak System постраждала від удару ворогів у Чернігові

09:58

Правильно казати "їхати в авто" чи "в авті": Авраменко пояснив популярну помилкуВідео

09:52

Частина українців мають право на додаткові виплати для дітей: хто саме

09:22

"Життя в обмін на території": що нового задумали росіяниПогляд

09:16

Козловський тимчасово повернувся до Києва з фронту: що сталося

08:54

"Нейтральний" Китай постачає в РФ озброєння, дрони й гелікоптери – The Telegraph

08:47

У Повітряних силах пояснили, які пілоти навчатимуться на F-16 у Британії, а які - у Швеції

07:45

У Курську прогримів вибух через атаку дрона, а під Москвою з переляку закрили 2 аеропортиВідео

Реклама
06:10

Чи будуть мирні переговори?Погляд

05:30

Карта дня: що віщує Таро на 20 серпня

05:30

Як зробити ідеальний макіяж за 5 хвилин: позаздрять навіть моделіВідео

04:20

Експерт пояснив, чому хвалена російська ППО не може захистити Москву від атак дронів

04:19

Яке сьогодні свято 20 серпня: кого потрібно привітати в цей день

03:00

"Напружена ситуація": експерт розповів про бої на Куп’янсько-Лиманському напрямкуВідео

02:27

Шалена головоломка для мудреців: треба допомогти заміжній жінці знайти свого чоловіка

02:05

Як зробити, аби шкурка на салі була м'якою: хитрий фокус дає стовідсотковий результат

01:35

Експерт пояснив, чи стануть країни Заходу безпосередньо воювати з Росією

19 серпня, субота
23:39

Захарова раптово звернулася до ЗСУ із очманілим проханням

23:13

ЗСУ йтимуть до Криму довше , ніж здається - МусієнкоВідео

22:54

"Росію розтерзають": Медведєв в істериці заговорив про "нудну" війну в Україні

22:15

Гуляла з донькою в парку: в Чернігові трагічно загинула викладачка університету

21:27

"Займе мінімум пів року": українські пілоти розпочали навчання на F-16 - Резніков

20:40

Любовний гороскоп на тиждень 21-27 серпня: Овнам - безнадійність, Львам - прогрес

20:16

"Бог допоміг": військовий розповів, як дивом врятувався під час атаки на Чернігів

20:09

Вріже майже 6-бальний шторм: Україну накрила потужна магнітна буря

19:35

ЗСУ потужно йдуть вперед на двох напрямках: на півдні "перемололи" сотні окупантів

19:10

В Росії новий скандал з КадировимПогляд

19:06

Люди йшли з церкви і їхали в транспорті: деталі кривавого удару РФ по ЧерніговуФотоВідео

Реклама
19:01

Ярош зробив гучну заяву щодо ракетного удару по Чернігову

19:00

Прикмети 21 серпня: 4 заборони, які притягнуть проблеми і нещастя

18:30

Вдарить майже +40: в Україну вривається нереальна задуха

18:20

ЗСУ зможуть перерізати "коридор" РФ до Криму: експерт спрогнозував терміниВідео

18:00

Як назвати ікру українською: популяризатор мови озвучив милозвучний синонім

17:48

Гороскоп Таро на тиждень 21-27 серпня: Овнам - полегшення, Дівам - успіх

17:30

Залишити частину Донбасу РФ: однопартієць Трампа зганьбився планом "закінчення війни"

17:28

Літаки Gripen, виробництво БМП та інше: все про зустріч Зеленського з прем'єром Швеції

17:27

Грав в "Діамантовій руці" і "Гардемарини вперед": в РФ помер популярний радянський актор

17:08

Данілов розповів, як влада збирається проводити опалювальний сезон в умовах атак ворогів

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти