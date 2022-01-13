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Вперше за останні 10 років: український супутник "Січ-2-30" запустили в космос на ракеті Ілона Маска

13 січня 2022, 17:51

Неймовірна подія в історії української космонавтики.

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Український супутник "Січ-2-30" запустили в космос / скріншот з відео

Сьогодні, 13 січня 2022 року, відбувся запуск українського супутника Січ-2-30 в космос. Старт відбувся о 17:15 за київським часом з космодрому на мисі Канаверал у Флориді.

Американська компанія SpaceX вела пряму-трансляцію.

Український супутник був запущений в рамках місії Transporter 3. На орбіту його вивела багаторазова ракета-носій Falcon 9. В цілому місія Transporter 3 доставить в космос близько 100 апаратів. Очікується, що український супутник від'єднається від розгінного блоку через 01:23:02 після старту.

Що відомо про Січ-2-30

"Січ - 2-30" - це перший український супутник, виведений на орбіту за останні 10 років. Він призначений для дистанційного зондування Землі, тобто для фотозйомки поверхні.

читайте такожКосмічні туристи Ілона Маска успішно повернулися на ЗемлюЙого камери дозволить розрізнити кожен будинок, захоплення становить 46,6 км, що важливо для точного складання карт. Маса супутника близько 200 кг. даними, які будуть надходити з супутника, зможуть скористатися вчені і розвідка.

Раніше ми повідомляли, що в січні 2022 в напрямку орбіти Землі мчать два астероїди. Найбільший з них за розміром більше знаменитого лондонського Біг-Бена. Наблизяться астероїди до нашої планети 19 січня.

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Автор: Сергій Кущ
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