США запровадили проти Росії додаткові санкції

Блінкен заявив про заборону експорту оборонних технологій в РФ / Reuters

США вносять Росію в список країн, яким відмовляють в експорті оборонних технологій.

Держсекретар Ентоні Блінкен зазначив, що в космічній сфері буде зроблено часткове виключення.

"Департамент внесе зміни до розділу 126.1 Положення про міжнародну торгівлю зброєю, внісши Росію до списку країн, щодо яких діє політика відмови в експорті оборонних товарів і оборонних послуг, з певними винятками для експорту в Росію на підтримку Державного співробітництва у сфері космосу", - сказав Блінкен.

За його словами, винятки будуть зроблені для космічної сфери.

Водночас зазначається, що поставки такого виду будуть обмежені через півроку перехідного періоду.

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Також держсекретар США зазначив, що Вашингтон ввів заборону на надання Росії кредитів урядовими фінансовими організаціями США, в тому числі експортно-імпортним банком.

Також Вашингтон продовжує:

будь-яке фінансування військової діяльності в Росії;

надання будь-якої допомоги Росії, за винятком термінової гуманітарної; продавати Росії будь-які оборонні вироби або послуги.

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