США запровадили проти Росії додаткові санкції

Сполучені Штати заборонили експорт оборонних технологій до Росії.
США вносять Росію в список країн, яким відмовляють в експорті оборонних технологій.
Держсекретар Ентоні Блінкен зазначив, що в космічній сфері буде зроблено часткове виключення.
"Департамент внесе зміни до розділу 126.1 Положення про міжнародну торгівлю зброєю, внісши Росію до списку країн, щодо яких діє політика відмови в експорті оборонних товарів і оборонних послуг, з певними винятками для експорту в Росію на підтримку Державного співробітництва у сфері космосу", - сказав Блінкен.
За його словами, винятки будуть зроблені для космічної сфери.
Водночас зазначається, що поставки такого виду будуть обмежені через півроку перехідного періоду.
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Також держсекретар США зазначив, що Вашингтон ввів заборону на надання Росії кредитів урядовими фінансовими організаціями США, в тому числі експортно-імпортним банком.
Також Вашингтон продовжує:
- будь-яке фінансування військової діяльності в Росії;
- надання будь-якої допомоги Росії, за винятком термінової гуманітарної; продавати Росії будь-які оборонні вироби або послуги.
Санкції США проти Росії - про що раніше повідомляв Главред:
- У Білому домі 29 січня зробили заяву про те, що американська адміністрація веде роботу з підготовки нових санкцій проти РФ у зв'язку з отруєнням Навального. Американці мають намір детально вивчити інцидент, після чого особисто президент Джо Байден прийме рішення про застосування обмежень проти Росії.
- 4 лютого помічник глави Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван стверджував, що США готуються притягнути Росію до відповідальності за низку зловмисних дій проти Вашингтона та американських союзників.
- У Держдепі США 13 лютого заявили, що Джо Байден доручив розвідці підготувати доповідь про всі протиправні дії Росії за останні кілька років. За підсумками буде прийнято рішення про введення нових обмежень.