Польща збиватиме ракети над Україною: НАТО може ухвалити надважливе рішення

Важливе для України рішення може бути ухвалене вже у липні на саміті НАТО.

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Польща може почати збивати ракети над Україною / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот з відео

Польща може почати збивати російські ракети над територією України, які летять у напрямку Польщі. Відповідне рішення вже влітку може ухвалити НАТО. Про це заявив ексміністр національної оборони Польщі Януш Онишкевич, повідомляє Укрінформу.

Відповідне рішення може бути ухвалене у липні у Вашингтоні на саміті НАТО.

"Але зараз можна і треба зробити таким чином, щоб ракети, які можуть порушити повітряний простір Польщі, могли збиватися польською системою ППО з території нашої країни. Утім це вимагатиме володіння польською стороною повною ситуаційною обізнаністю щодо повітряного простору України, тобто інформацією з українських радарів й інших засобів, чого на сьогодні польська сторона не має", - сказав Онишкевич. відео дня

Зазначається, що для ухвалення такого рішення партнери по НАТО мають погодитися на застосування союзницьких засобів ППО або не виступати проти. У майбутньому може бути ухвалене рішення про повний захист неба над західною частиною України. Водночас це вимагатиме більше часу.

Вступ України до НАТО - останні новини

Президент Володимир Зеленський 11 квітня заявив, що Україна заслуговує на запрошення вступити до НАТО цього року. За його словами, російський диктатор Путін прагне знищити Україну, тому такому рішенню немає альтернатив.

Україна може вступити в НАТО тільки після завершення війни з Росією. Про це 9 квітня заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер.

4 квітня державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна досягла значного прогресу на різних фронтах, починаючи від сфери безпеки і оборони до боротьби з корупцією. Країна виконує важку роботу, щоб відповідати стандартам НАТО.

Курс України на членство в НАТО та ЄС 7 лютого 2019 року Верховна Рада ухвалила закон Про внесення змін до Конституції України (про стратегічний курс держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору), ініційований президентом. За відповідне рішення проголосували 334 народних депутати. 19 лютого цей закон урочисто підписав у парламенті п'ятий президент України Петро Порошенко. 21 лютого 2019 року зміни до Конституції набули чинності.

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