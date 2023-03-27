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Сотник розповів, чи вдасться росіянам уникнути війни на своїй території

27 березня 2023, 03:05
Журналіст підкреслив, що російський диктатор Володимир Путін – це не якась випадковість, яка сталася з Росією. Путін – це закономірність.
Сотник розповів, чи вдасться росіянам уникнути війни на своїй території
Сотник розповів, чи вдасться росіянам уникнути війни на своїй території / скріншот YouTube

Україні потрібно буде дуже серйозно відгороджуватись від прикордонних з країною-агресоркою Росією областей, адже на території РФ невдовзі будуть міжусобні війни. Не виключено, що деякі російські області можуть провести свої референдуми про вступ до України. Таку думку під час чату на Главреді висловив редактор каналу Sotnik-TV, журналіст, письменник, публіцист Олександр Сотник.

"Швидше за все, буде фрагментація РФ по князівствах, і там будуть, мабуть, міжусобні війни. У будь-якому випадку, прикордонні області будуть вкрай неспокійними, тому відгороджуватися від них Україні потрібно буде дуже серйозно. Не виключаю, що деякі області можуть провести свої референдуми про вступ до України. Але, на превеликий жаль, ментальність мохнатиків така, що краще Україні їх не приймати, тому що це буде собі дорожче. Там ментальність дуже погана. За 23 путінських роки там усі втратили людське обличчя. Втім, там і раніше було не все гаразд", - зазначив Сотник.

Журналіст підкреслив, що російський диктатор Володимир Путін – це не якась випадковість, яка сталася з Росією. Путін – це закономірність.

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"Путіну передували єльцинські бандитські роки, йому передувала Чеченська війна, яку легітимізував російський народ, який говорив "Мочи чеченцев!" і схвалив обидві війни в Чечні. Тобто втрата людського там почалася задовго до. Тому Путін – це не випадкова, а закономірна історія", - сказав він.

"Якщо ми згадаємо 1993 рік, розстріл парламенту в Москві, то зможемо відзначити для себе лише те, що і з одного боку була мерзота, і з іншого боку – мерзота. Нічого хорошого, ніякого просвіту, ніякого проміжку, ніякого коридорчика, через який могла би прослизнути добропорядна людина з хорошою репутацією, не було, це було неможливо. Передостаннього політика вбили в 1998 році – Старовойтову Галину Василівну, а останнього політика знищили вже в 2015 році на Москворецькому мосту (йдеться про Бориса Нємцова, – ред.). Нічого хорошого у цієї країни не буде. Та й її самої скоро теж не буде", - додав Сотник.

Хто такий Олександр Сотник

Олександр Сотник (творче ім'я – Саша Сотник) – письменник, публіцист, автор-виконавець пісень, диктор радіо і телебачення, блогер. Творець і автор каналу Sotnik-TV. Виступає з жорсткою критикою російської влади. 11 березня 2010 підписався під зверненням "Путін повинен піти". Під час російсько-української війни неодноразово виступав з осудом російської збройної агресії проти України, пише Вікіпедія.

Розвал Російської Федерації

Нагадаємо, нещодавно секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що країна-терористка Росія незабаром розпадеться, а початком цих процесів стане Кавказ.

"Якщо вони вважають, що вони можуть вести якісь там переговори. З кимось домовлятися чи модерувати це все на території Росії – це неможливо. Росія лусне, як переспілий кавун. Станеться це найближчим часом, і все почнеться з Кавказу", - сказав Данілов.

Як зазначив політолог, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик, Розпад Росії можливий протягом декількох років. Держава почне розвалюватися після того, як Москва втратить можливості для їхнього контролю. Тригером падіння РФ може стати не тільки поразка у війні проти України, а й запуск сценарію "болота".

Раніше глава Міноборони Олексій Резніков також зробив прогноз, згідно з яким Російська Федерація вже через 5 років припинить своє існування. За його словами, на країну-агресорку очікує розпад з парадом суверенних республік.

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