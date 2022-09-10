Смерть Єлизавети II: з'ясувалися дата похорону королеви та деталі прощання

Коли відбудеться церемонія прощання з королевою / instagram.com/theroyalfamily, pixabay.com

Церемонія прощання з королевою Великобританії Єлизаветою II відбудеться у Вестмінстерському абатстві 19 вересня. Початок похорону запланований на 11:00 за місцевим часом (13: 00 за Києвом), пише офіційний сайт Букінгемського палацу.

Відомо, що до похорону труна з тілом королеви перебуватиме у Вестмінстерському залі прийомів чотири дні поспіль, - саме стільки часу відведено на цивільну панахиду по королеві.

Труна буде доставлена із замку Балморал до Единбургу в неділю, а у вівторок відправлена літаком до Лондона. Пізніше вона перебуватиме у Вестмінстерському залі з середи до ранку похорону, який відбудуться в лондонському Вестмінстерському абатстві.

Видео дня

Наразі тіло королеви спочиває у дубовій труні, покритій королівським штандартом Шотландії з вінком з квітів, покладеним зверху, в бальному залі замку Балморал.

Смерть Єлизавети II

8 вересня, у другій половині дня стало відомо, що лікарі стурбовані станом Єлизавети II і взяли її під медичне спостереження в замку Балморал.

"Після оцінки сьогодні вранці лікарі королеви стурбовані здоров'ям Її Величності і рекомендували їй залишатися під медичним наглядом. Королева залишається в Балморалі", - повідомив представник Букінгемського палацу.

Проте, ввечері того самого дня стало відомо про смерть королеви.

Як говорили представники Букінгемського палацу, із королевою біля смертного одра були всі її четверо дітей, а також онук - Вільям, герцог Кембриджський. Згідно з порядком престолонаслідування, він є наступним після свого батька Чарльза спадкоємцем британської корони.

Зазначимо, інсайдери з Букінгемського палацу повідомляють про послання королеви своєму синові принцу Чарльзу, яке вона зробила незадовго до своєї смерті.

Повідомляється, що королева Єлизавета II зібрала сім'ю і дала Чарльзу чіткі інструкції, коли він має передати трон Вільяму.

На думку королеви, новоспеченому королю вистачить 7 років на престолі. Саме в свої 80 років він має приборкати свої амбіції і передати трон молодому і активному Вільяму. Тим часом, Карл вже заявив, що готовий служити британській короні і народу до кінця своїх днів, за прикладом матері Єлизавети.

Читайте також: