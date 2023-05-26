Не можна "узаконювати пограбування": Шольц приготував для Путіна новий прочухан

Військова агресія Росії проти України не повинна бути завершена в рамках сценарію так званої замороженої війни, зазначив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

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Я маю намір знову поговорити з Путіним, Росія повинна вивести війська з України - Шольц / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот YouTube

Канцлер ФРН Олаф Шольц має намір "в потрібний час" зателефонувати директору країни-агресора Росії Володимиру Путіну. Берлін дотримується точки зору, згідно з якою справедливий мир в Україні передбачає виведення російських окупаційних військ. Не можна допустити реалізації сценарію замороженої війни.

У коментарі німецькому виданню Kölner Stadt-Anzeiger він розповів про те, що з часом зателефонує Путіну, щоб провести з главою Кремля нову розмову.

"Минув деякий час з мого останнього телефонного дзвінка. Але я маю намір знову поговорити з Путіним свого часу", - зазначив Шольц.

За словами глави уряду Німеччини, обов'язкова умова миру в Україні - виведення російських окупаційних військ. До того ж не можна допустити "холодного миру", за якого нинішня лінія фронту могла б стати новим так званим "кордоном" Росії і України.

"Це (заморожена війна, - ред.) тільки узаконить путінське пограбування", - сказав Шольц.

На питання про те, чи відноситься ця вимога до виведення окупаційних сил РФ із захопленого Криму, він відповів, що все вирішує Київ.

"Потрібне виведення військ. Не наша справа формулювати, яких домовленостей хоче досягти Україна", - уточнив канцлер.

Також він не став прямо відповідати на питання, чи потрібно скидати Путіна.

"Я не вірю в такі спекулятивні питання. Зрештою, має бути угода між урядами Москви і Києва", - підкреслив Олаф Шольц.

Путін готовий говорити, але йому знову ніхто не дзвонить

Як повідомляє РБК, рупор Кремля Дмитро Пєсков сказав, що Путін готовий говорити з Шольцем, проте йому ніхто так і не зателефонував.

"Путін залишається відкритим для діалогу", - заявив Пєсков.

Заяви Шольца про війну Росії проти України

Канцлер ФРН Олаф Шольц казав, що розв'язана країною-окупантом Росією війна проти України зайшла в глухий кут. За його словами, західний світ не буде тиснути на Київ, щоб Україна йшла на компроміс з Москвою. Він закликав Путіна вивести війська з території української держави, щоб можна було запустити діалог.

Також Шольц заявляв, що він не вірить у швидке завершення війни в Україні і не виключив реалізації сценарію затяжних бойових дій. При цьому він упевнений: мир в Україні неможливий, доки Росія не забере свої війська.

Крім того, глава уряду Німеччини Шольц розповів, що він продовжує спілкуватися з Путіним телефоном. Іноді вони спілкуються без перекладача, а Путін поводиться підкреслено ввічливо.

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