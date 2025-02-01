Північнокорейці намагаються уникнути відправки на війну проти України - Newsweek

Чоловіки у Північній Кореї готові витрачати величезні суми, щоб їх не відправили у Росію.

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Північнокорейці попри жорстку цензуру здогадуються, що їх можуть відправити в РФ / Колаж: Главред, фото: KCNA, скріншот з відео

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В КНДР сім'ї витрачають багато грошей на фальшиві документи

Чоловіки з КНДР намагаються врятуватися від відправки в Росію

Більше 10 тисяч північнокорейських військових відправили до країни-агресорки Росії для залучення до бойових дій проти українських військових. Кремль розраховував, що війська КНДР підсилять російське угруповання, однак цього не сталося.

Військовослужбовці з КНДР почали масово гинути на фронті і нещодавно з'ясувалося, що ворогу довелося їх вивести з зони бойових дій. Хоча у Північній Кореї намагаються приховувати невдачу їхніх військових від населення, у країні вже поширилися панічні настрої. Про це пише Newsweek.

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Армія КНДР / Інфографіка: Главред

Зокрема сім'ї у КНДР платять більш як 100-кратну середню місячну зарплату, щоб підробити діагноз туберкульоз чоловікам і вберегти їх таким чином від відправки на фронт у РФ.

"Ціна підкупу працівників лікарні за видачу підроблених довідок про туберкульоз зросла вп’ятеро з 100 доларів минулого року, оскільки все більше сімей намагаються врятувати своїх молодих чоловіків від відправлення до Росії. Це приголомшлива сума, враховуючи, що середня місячна зарплата державного службовця в Північній Кореї становить від 5 000 до 10 000 вон (1-3 долари США)", - йдеться у статті.

Одна з місцевих жительок зізналася, що чимало батьків побоюються, що їхніх синів мобілізують та одразу відправлять в Росію, після цього чоловіки більше ніколи не побачать живими.

Участь північнокорейців у війні проти України - останні новини

Нагадаємо, у британській розвідці повідомляли, що втрати військ КНДР у Курській області РФ за досить короткий час складають близько 4 тисяч осіб, з них чверть загинула у бою.

Згодом, як писав Главред, The New York Times повідомило, що війська КНДР виведені з лінії фронту в Курській області. Цю інформацію також підтвердили Сили спеціальних операцій ЗСУ та зауважили, що північнокорейських вояк не бачили на Курщині вже приблизно три тижні.

Після цього у ЗСУ прокоментували ситуацію, зазначивши, що північнокорейських військових могли вивести з Курської області лише з метою перегрупування. Навряд чи варто сподіватися на те, що вони остаточно залишать регіон.

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