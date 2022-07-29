Танки, Маакедония / скрнишот

Північна Македонія передає Україні радянські танки Т-72, які планували знімати з озброєння в найближчі роки.

Міністерство оборони Північної Македонії підтвердило передачу Україні танків Т - 72 після того, як в соцмережах з'явилися кадри з колоною техніки, пише "Європейська правда".

В оборонному відомстві зазначили, що танки були на озброєнні в підрозділі, який незабаром буде розформовано. Рішення передати їх Україні додатково аргументували тим, що ще через кілька років ця техніка стане застарілою і її все одно потрібно замінювати сучасною. Скільки танків передається Україні, не уточнюється.

Всього, наскільки відомо, армія Північної Македонії має на озброєнні близько 30 танків Т-72.

Нагадаємо, Британія обіцяє працювати над збільшенням військової та гуманітарної допомоги для України. А британський міністр закордонних справ Ліз трас стверджує, що піде шляхом Бориса Джонсона і буде найбільшим другом України.

Також ми повідомляли, що обіцяні чотири установки американської артилерійської ракетної системи M142 HIMARS прибули в Україну 23 червня. Про це повідомляв міністр оборони України Олексій Резніков. Він заявив, що це літо буде для російських окупантів дуже спекотним, а для багатьох з них стане останнім.

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