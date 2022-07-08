Не лише HIMARS: Україна отримає від США новий пакет військової допомоги

США виділять чергову військову допомогу Україні/ Вікіпедія, pixabay

На тлі повномасштабної війни з Росією, США нададуть Україні новий пакет військової допомоги розміром в 400 млн доларів, повідомив в Twitter репортер видання Foreign Policy Джек Детч.

"Адміністрація Байдена оголошує для України ще один пакет озброєнь на суму 400 млн доларів, включаючи чотири нових системи HIMARS", - зазначив він.

За інформацією ЗМІ, від початку повномасштабної агресії Росії, Америка вже надала нашій країні військову допомогу на 7,3 млрд доларів.

Що увійде в черговий пакет американської допомоги:

ракетні системи залпового вогню HIMARS

3 тактичних машини,

1000 високоточних 155-мм артилерійських боєприпасів

протибатарейні системи та запчастини.

Нагадаємо, обіцяні чотири установки американської артилерійської ракетної системи M142 HIMARS прибули в Україну 23 червня. Про це повідомляв міністр оборони України Олексій Резніков. Він заявив, що це літо буде для російських окупантів дуже спекотним, а для багатьох з них стане останнім.

Раніше експерт пояснив, при які умови ЗСУ можуть вдарити з HIMARS по Кримському мосту. У таку РСЗВ можна зарядити оперативно-тактичну ракету з дальністю 300 км. Саме така ракета потрібна, щоб зруйнувати Кримський міст. Однак в України зараз є тільки боєприпаси, які стріляють з HIMARS на відстань до 80 кілометрів.

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