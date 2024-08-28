'Самознищився': полковник ФСБ РФ подавився м'ясом

Під час вечері російський полковник ФСБ Єрьомін подавився м'ясом, його так і не змогли відкачати.

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В РФ полковник ФСБ подавився м'ясом / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Baza

Максим Єрьомін, який був полковником ФСБ у Росії та засновником найбільшого навколофутбольного угруповання ЦСКА Red-Blue-Warriors, помер у Москві. Під час вечері він подавився шматком м'яса. Про це пише російський телеграм-канал Baza.

Як повідомляють російські ЗМІ, Єрьоміну стало важко дихати під час вечері.

"Причиною став шматочок м'яса, що застряг у нього в дихальних шляхах. Єрьоміна терміново доставили в лікарню імені Ворохобова, але врятувати не змогли. Причиною смерті стала механічна асфіксія", - йдеться у повідомленні. відео дня

Наразі відомо, що Єрьомін був працівником ФСБ, а також він був організатором футбольного руху, котрий підтримував російські футбольні клуби.

"На початку нульових він поїхав на Кавказ, мав стосунок до ліквідації низки відомих польових командирів. Єрьомін дослужився до полковника ФСБ і начальника відділу по боротьбі з тероризмом, їздив у відрядження до Сирії", - додається в повідомленні.

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Нагадаємо, раніше стало відомо, що керівництво РФ, ймовірно, тисне на Білорусь, щоб вона наступала своїми військами на Україну.

Стало відомо, що керівник Житомирської ОВА Віталій Бунечко заявив, що фортифікаційні та захисні споруди на Житомирщинні цілком готові до зустрічі російських військ із Білорусі.

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