Найважча в світі чорниця потрапила до Книги рекордів Гіннеса: скільки вона важить

Чорниця темно-синього кольору, діаметром з м'яч для гольфу і важить у 10 разів більше, ніж звичайна чорниця. Зібраний 13 листопада плід розміром з долоню увійшов до книги рекордів, отримавши офіційний титул найважчої у світі чорниці. Про це повідомляє The Guardian.
Величезний плід вагою 20,4 г (0,71 унції) і розміром 39,31 мм у діаметрі був вирощений компанією Costa Group у Новому Південному Уельсі, Австралія.
Він був зібраний 13 листопада 2023 року і тепер визнаний рекордсменом Книги рекордів Гіннеса.
Дивіться відео про те, як виглядає найбільша в світі чорниця:
Чорницю, що належить до сорту Eterna, виростили в рамках програми поліпшення сортів (VIP) компанії Costa Бред Гокінг, Джессіка Скальцо і Марі-Франс Куртуа.
Чорниця-рекордсменка приблизно в 1,25 рази перевищує вагу попереднього рекордсмена, який важив 16,2 г при діаметрі 36,33 мм. Попередні два рекорди були встановлені виробниками Ozblu із Західної Австралії у 2020 та 2018 роках.
За словами Гокінга, сорт Етерна відомий своїми великими плодами, хрусткою текстурою і тривалим терміном зберігання.
"У сорту Етерна дійсно чудовий смак і незмінно великі плоди. Коли ми збирали цей плід, там було, напевно, ще близько 20 ягід такого ж розміру. Це дійсно чудовий фрукт", - зазначив Бред Гокінг.
Гокінг сказав, що, хоча зазвичай при збільшенні розміру плодів очікується погіршення якості, лохина сорту Eterna була "твердою і з дуже хорошим терміном зберігання".
"Попри те, що плоди великі, якість і смак абсолютно не постраждали, як і слід було очікувати при виведенні преміального сорту лохини", - додав він.
Що відомо про Книгу рекордів Гіннеса
"Світові рекорди Гіннеса" (до 2000: "Книга рекордів Гіннеса") — довідник, який виходить щорічно та містить всесвітньо визнану колекцію світових рекордів, як людських досягнень, так і екстремальних фактів природи. Тепер "Книга рекордів Гіннеса" є виданням з найбільшим накладом із усіх книжок (за винятком Біблії), захищених копірайтом — факт, який відзначено записом у Книзі рекордів Гіннеса. 1 жовтня 2013 року загальний тираж екземплярів, проданих із 1955 року, склав більше 130 млн копій, повідомляє Вікіпедія.
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