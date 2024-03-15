Найважча в світі чорниця потрапила до Книги рекордів Гіннеса: скільки вона важить

Чорниця, вирощена в Новому Південному Уельсі, побила рекорд Гінеса як найважча у світі. Вона була вирощена з використанням традиційних ручних методів.

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Книга рекордів Гіннеса - скільки важить найважча чорниця у світі / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Чорниця темно-синього кольору, діаметром з м'яч для гольфу і важить у 10 разів більше, ніж звичайна чорниця. Зібраний 13 листопада плід розміром з долоню увійшов до книги рекордів, отримавши офіційний титул найважчої у світі чорниці. Про це повідомляє The Guardian.

Величезний плід вагою 20,4 г (0,71 унції) і розміром 39,31 мм у діаметрі був вирощений компанією Costa Group у Новому Південному Уельсі, Австралія.

Він був зібраний 13 листопада 2023 року і тепер визнаний рекордсменом Книги рекордів Гіннеса.

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Дивіться відео про те, як виглядає найбільша в світі чорниця:

Чорницю, що належить до сорту Eterna, виростили в рамках програми поліпшення сортів (VIP) компанії Costa Бред Гокінг, Джессіка Скальцо і Марі-Франс Куртуа.

Чорниця-рекордсменка приблизно в 1,25 рази перевищує вагу попереднього рекордсмена, який важив 16,2 г при діаметрі 36,33 мм. Попередні два рекорди були встановлені виробниками Ozblu із Західної Австралії у 2020 та 2018 роках.

За словами Гокінга, сорт Етерна відомий своїми великими плодами, хрусткою текстурою і тривалим терміном зберігання.

"У сорту Етерна дійсно чудовий смак і незмінно великі плоди. Коли ми збирали цей плід, там було, напевно, ще близько 20 ягід такого ж розміру. Це дійсно чудовий фрукт", - зазначив Бред Гокінг.

Гокінг сказав, що, хоча зазвичай при збільшенні розміру плодів очікується погіршення якості, лохина сорту Eterna була "твердою і з дуже хорошим терміном зберігання".

"Попри те, що плоди великі, якість і смак абсолютно не постраждали, як і слід було очікувати при виведенні преміального сорту лохини", - додав він.

Що відомо про Книгу рекордів Гіннеса "Світові рекорди Гіннеса" (до 2000: "Книга рекордів Гіннеса") — довідник, який виходить щорічно та містить всесвітньо визнану колекцію світових рекордів, як людських досягнень, так і екстремальних фактів природи. Тепер "Книга рекордів Гіннеса" є виданням з найбільшим накладом із усіх книжок (за винятком Біблії), захищених копірайтом — факт, який відзначено записом у Книзі рекордів Гіннеса. 1 жовтня 2013 року загальний тираж екземплярів, проданих із 1955 року, склав більше 130 млн копій, повідомляє Вікіпедія.

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