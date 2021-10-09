Саакашвілі розкрив маршрут свого повернення до Грузії

Михайло Саакашвілі повідомив, що вирішив в'їхати до Грузії "менш комфортним способом" за допомогою друзів з різних країн.
Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі розповів про те, як повернувся в країну перед тим, як його затримали правоохоронці.
На грузинському ТБ показали запис, зроблений Саакашвілі в лісі в західній частині країни. У своєму зверненні Саакашвілі розповів про те, як потрапив до Грузії.
"Всім привіт з одного з лісів Західної Грузії. Я опинився тут через третю країну. Після того як я дізнався, що [найбагатша людина Грузії, засновник правлячої партії "Грузинська мрія" і колишній прем'єр країни] Бідзіна Іванішвілі відправив [прем'єр-міністра Іраклія] Гарібашвілі в Азербайджан, мій літак, на який я їхав о 2 годині ночі, повинні були збити в цих країнах", — розповів Саакашвілі.
Він додав, що вирішив в'їхати до Грузії "менш комфортним способом" за допомогою друзів з різних країн. Саакашвілі також запевнив, що знаходиться в курсі подій, що відбуваються в країні.
Колишній президент також розповів, що його порадував аромат дерев з рідних місць, де він стільки часу не був. "Ви не уявляєте, як це, коли Ви 8 років не були в країні, яку любите більше життя. Це для мене найголовніше зараз, що б не сталося, я досяг мети для себе", - сказав Саакашвілі.
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Затримання Саакашвілі в Грузії
Раніше Саакашвілі написав у соцмережах, що прибув до Грузії. Він розмістив на своїй сторінці відеокадри, імовірно, з Батумі.
"Вітаю Вас з Батумі і закликаю всіх йти 2 жовтня на місцеві вибори. Ми обов'язково переможемо і будемо святкувати перемогу", - заявив він.
Пізніше стало відомо про його затримання.
Після цього у президента Володимира Зеленського заговорили про "помсту" і пообіцяли допомогу Саакашвілі.