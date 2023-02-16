Керувала фінансами Міноборони РФ: у Росії знайшли мертвою ще одну топ-чиновницю

Правоохоронці країни-агресорки Росії розглядають версію самогубства.

У Росії знайшли мертвою очільницю управління фінансового забезпечення Міноборони РФ у Західному військовому окрузі/ Міноборони РФ

У Росії знайшли мертвою ще одну чиновницю з вищого ешелону влади – Марину Янкіну, яка керувала управлінням фінансового забезпечення Міноборони РФ у Західному військовому окрузі.

Тіло 58-річної жінки виявили під вікнами будинку в Санкт-Петербурзі. Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Зазначається, що тіло знайшли ввечері у середу, 15 лютого, під вікнами будинку на Замшиній вулиці Калінінського району Санкт-Петербурга.

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У пресслужбі Західного військового округу Росії підтвердили, що загибла справді працювала в управлінні, проте більше нічого не коментували.

Правоохоронні органи країни-агресорки розглядають версію про самогубство.

Серія загадкових смертей чиновників в РФ

Це вже не вперше в РФ за загадкових обставин гинуть російські посадовці та бізнесмени. Спершу наприкінці січня – на початку лютого 2022 року у Росії один за одним знайшли тіла 60-річного очільника транспортної служби "Газпром Інвест" Леоніда Шульмана і 61-річного заступника генерального директора Єдиного розрахункового центру "Газпрому" з корпоративної безпеки Олександра Тюлякова.

18 квітня 2022 року знайшли мертвим 51-річного віцепрезидента "Газпромбанку" Владислава Аваєва в його квартирі на університетському проспекті в Москві.

21 квітня 2022 року в Іспанії виявили задушеним топ-менеджера компанії "Новатек" Сергія Протосеню. Там саме було знайдено тіла його дружини і 18-річної доньки.

1 вересня 2022 року у Росії при дивних обставин загинув голова ради директорів нафтової компанії "Лукойл" Равіль Маганов. Повідомлялося, що він нібито викинувся з вікна лікарняної палати.

13 лютого 2023 року у Росії знайшли мертвим генерал-майора, ексзаступника начальника Головного управління МВС РФ у боротьбі з екстремізмом Володимира Макарова, який до січня поточного року займався репресіями незгодних з путінським режимом.

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